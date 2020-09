Állategészségügy

Megjelent az afrikai sertéspestis Németországban

Elérte az afrikai sertéspestis Németországot, a sertéseknek halálos kórt okozó vírust (ASP) egy vaddisznótetemben mutatták ki - jelentette be csütörtökön Berlinben a szövetségi kormány mezőgazdasági és élelmezési minisztere.



Julia Klöckner elmondta, hogy a fertőzött vadállat tetemére az ország keleti részén fekvő Brandenburg tartományban bukkantak rá, a lengyel határtól néhány kilométerre. Az ASP-t a tartományi és a szövetségi referencia-laboratórium is kimutatta a maradványokból vett mintákban. Így bizonyossá vált, hogy az Európai Unió területén 2014-ben megjelent vírus elérte Németországot.



Az eset miatt megkezdte működését az állatok körében terjedő járványok elleni védekezést összehangoló nemzeti válságstáb, a kormány pedig felvette a kapcsolatot az Európai Bizottsággal és Európán kívüli partnerekkel is.



Az illetékes helyi hatóságok a vírus terjedésének feltartóztatására elrendelhetnek egyebek mellett közlekedési korlátozásokat, megtilthatják a vadászatot, korlátozhatják mezőgazdasági területek használatát, vagy akár le is zárhatnak területeket. A legfőbb cél annak megakadályozása, hogy a vírus megjelenjen házi sertésekben.



A lengyel határ mentén fekvő tartományok - Brandenburg mellett Mecklenburg-Elő-Pomeránia és Szászország - hatóságai hónapok óta fokozott készültségben vannak, mert 2019 novembere óta több mint ötven ASP-fertőzött vaddisznótetemet találtak Lengyelország nyugati részén. Így például számos régióban telepítettek különleges - elektromos áramot vezető és a farkas, a medve és az ember szervezetét jellemző szagmintákból összeállított keveréket kibocsátó - mobil kerítést, hogy gátolják a vaddisznócsordák átvándorlását Lengyelországból.



Az ASP kizárólag a vaddisznókat és a házi sertéseket betegíti meg, más állatokra és az emberre veszélytelen.