A belga hatóságok megpróbálták eltussolni egy szlovák férfi halálában játszott szerepüket

Chovanec-ügy

A belga hatóságok megpróbálták eltussolni Jozef Chovanec halálában játszott szerepüket - erről számolt be a közmédia brüsszeli és pozsonyi tudósítója az M1 aktuális csatornán kedd este.



Sajtóinformációk szerint a szlovák férfi 2018 februárjában szeretett volna Belgiumból a hazájába repülni, ám zavart viselkedése miatt egy belga repülőtérről előállították a rendőrök. Chovanec a zárkában is zavartan viselkedett, a rácsokhoz verte a fejét, mire lefogták a rendőrök, ekkor elájult, majd kórházba szállítása után három nappal elhunyt. A zárkában készült videófelvételen látható, hogy a rendőri intézkedés közben egy belga rendőrnő nevetve náci karlendítést utánzott.



Baraczka Eszter brüsszeli tudósító elmondta: a belga sajtóban arról írnak, hogy a hatóságok megpróbálják szőnyeg alá söpörni az ügyet, 2,5 év után sincsenek felelősök. A belga rendőrség szerint ők nem felelősek a szlovák férfi haláláért. Idővel azonban a legmagasabb politikai szintekre is eljutott az ügy, már lemondott a belga szövetségi rendőrség második embere, a repülőtéri rendőrség vezetőjét áthelyezték, és több belga hatóság is vizsgálja a történteket.



Bartal Tímea pozsonyi tudósító az eset kapcsán arról beszélt: a szlovák politikai elit, a kormánypárti és az ellenzéki politikusok egyaránt vizsgálatot követelnek Belgiumtól, az erről szóló jegyzéket a brüsszeli szlovák nagykövet már átadta a belga külügyminiszternek. Az ügyben sérülhettek az emberi jogok és a tisztességes eljárás alapelve. Az áldozat családja másik belga bíróság elé vinné az ügyet, hogy végre pártatlanul, elfogulatlanul vizsgálják ki a történteket.