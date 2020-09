Földmozgás

El nem hinné, hol mozdult meg a föld!

Megrengett a föld Angliában. A brit földtani intézet szernt a Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű földmozgás Luton és MIlton Keynes között pattant ki. A térségben mindenki megérezte a rázkódást, számos szemtanú mesélt az esetről.



Többen azt hitték, valami felrobbant és annak a hatását érzik. Leighton Buzzard településen állítólag rázkódtak a házak is. Milton Keynes-ben 2-3 másodperces mozgásról számoltak be, máshol 5 másodpercnek is érezték a remegést. Állítólag Leighton Buzzardban egy nyergesvontató egy háznak is rohant a földrengés alatt. Sokak azt mesélték, hogy a tükör vagy a tévé hangjára lettek figyelmesek, ahogyan a falnak vágódtak a rázkódástl.