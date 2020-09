Technológia

A TikTok is csatlakozik az EU gyűlöletbeszéd elleni kódexéhez

2020.09.09 01:30 MTI

A TikTok videomegosztó közösségi hálózat is csatlakozik az Európai Unió önkéntes, online terjesztett magatartási kódexéhez, amely a gyűlöletbeszéd felszámolását célozza - közölte az Európai Bizottság kedden Brüsszelben.



Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke pozitív lépésnek nevezte, hogy a kínai tulajdonú közösségi hálózat is kötelezettséget vállal a magatartási kódexben rögzített online terjesztett gyűlöletbeszéd és a dezinformáció terjesztése elleni fellépésre.



Az uniós bizottság elvárja, hogy a TikTok nemcsak a kódex elveit, hanem az európai törvényeket is teljes mértékben tiszteletben tartsa - tette hozzá.



Az Európai Bizottság és négy nagy IT-vállalat - a Facebook, a Microsoft, a Twitter és a YouTube - által 2016 májusában elfogadott magatartási kódex kiegészíti a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről rendelkező uniós jogszabályt. Ez utóbbi bűncselekménnyé nyilvánította az erőszakra vagy gyűlöletre való uszítást faji, bőrszín szerinti, vallási, származási vagy nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott emberek csoportjával vagy e csoport valamely tagjával szemben. A kerethatározat szerint a gyűlöletbeszéd akkor is bűncselekménynek számít, ha az interneten jelenik meg.



A kódexhez később mások mellett az Instagram, a Google+, valamint a Snapchat is csatlakozott.