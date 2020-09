Irodalom

Életnagyságú Darcy-süteményszobor készült a Büszkeség és balítélet-sorozat évfordulójára

Életnagyságú süteményszobrot készített Michelle Wibowo világhírű cukrászmester a 25. évfordulóját ünneplő Büszkeség és balítélet című BBC-minisorozat főszereplőjéről, Mr. Darcyról, akit a népszerű produkcióban Colin Firth alakított.



Az 1995-ben bemutatott Jane Austin-sorozatot az évfordulón újra vetítik a brit televízióban. A variety.com ez alkalomból kereste fel a Nagy-Britanniában élő, indonéz származású cukrászmestert, aki 2008 és 2016 között három arany- és két ezüstérmet szerzett a szakácsolimpián, könyveket írt és cukrászattal foglalkozó tévéműsora is volt.



Wibowo elmondta, hogy három hetet, mintegy 200 órát töltött a két méter magas Darcy-szobor elkészítésével. A süteményszoborhoz 20 kilogramm lisztet, 20 kilogramm vajat és 45 kilogramm cukrot használt fel. Az életnagyságú szobrot stílszerűen a cheshire-i Lyme Parkban állították fel, amely Darcy pemberley-i birtokaként szerepelt a BBC a sorozatban.



A cukrászművész arról is beszélt, hogy a legnehezebb feladat a szobor struktúrájának felállítása mellett a szállítás volt, öt óráig tartott, amíg a helyszínre juttatta saját műhelyéből. A süteményszobrot fémváz tartja. A karakter megalkotásához fotókat, 3D-s anyagokat és YouTube-videókat használt, de elárulta, hogy a BBC-sorozatot még nem látta, a jövő heti évfordulós ismétlésen nézi meg először.



A süteményszobor egyébként ehető, vajas vaníliakrémmel és csokoládéval készült. Meg is kóstolta a vállát, és ízletesnek találta - mondta el Wibowo.