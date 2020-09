Nagy-Britannia

Harry herceg visszafizette londoni rezidenciájának milliós tatarozási költségeit

Visszafizette Harry herceg a windsori kastély közvetlen közelében lévő rezidenciája, a Frogmore Cottage renoválására közpénzből fordított 2,4 millió fontot (több mint 960 millió forintot). 2020.09.08 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Harry - a 95. életévében járó II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - amerikai feleségével, Meghan hercegnővel együtt március végén gyakorlatilag kivonult a brit királyi családból. Sussexi hercegi, valamint hercegnői címüket megtartották ugyan, de a monarchia hivatalos programjaiban a továbbiakban nem vesznek részt, közpénzellátmányt nem vesznek igénybe és az uralkodót sem képviselik hivatalos fórumokon.



A házaspár Kaliforniában telepedett le.



Gyermekük megszületése előtt költöztek a londoni Kensington-palotából a Frogmore Cottage rezidenciára, amelyet azonban meglehetősen leromlott állaga miatt előzőleg jelentős felújítási munkálatokkal kellett lakhatóvá tenni. A renoválás költsége miatt Harryt és feleségét annak idején komoly bírálatok érték.



A herceg szóvivőjének hétfői bejelentése szerint ugyanakkor Harry megtérítette az összeget, amelyet a monarchia fenntartásának költségeit fedező állami apanázs, a Sovereign Grant számlájára fizetett be. Ez azt jelenti, hogy a királyság finanszírozására a költségvetésnek ennyivel kevesebbet kell fordítania a jelenlegi pénzügyi évben.



A szóvivő hangsúlyozta, hogy a Frogmore Cottage a továbbiakban is Harry és Meghan nagy-britanniai rezidenciája lesz.



A házaspár január elején jelentette be teljesen váratlanul, hogy visszalép a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátott hivatalos funkcióitól, pénzügyileg függetlenné kíván válni és a jövőben idejük nagy részét Amerikában töltik.



Harry és Meghan - miután ezentúl nem számít a brit királyi család dolgozó tagjainak - az Ő Királyi Fensége megszólítást sem használja.