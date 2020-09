Bűncselekmény

Letartóztattak egy tiltott helyen filmező magyar búvároktatót Thaiföldön

Letartóztattak egy magyar búvároktatót Thaiföldön, mert engedély nélkül készített rövidfilmet egy természetvédelmi területen. A Blikk beszámolója szerint O. Attila egy búváriskolát működtetett a Ko Phanganon és víz alatti fényképezésből, valamint videófilmek készítéséből élt.



Az oktató elmondása szerint az egyik rövidfilmjét egy ismeretlen rosszakarójuk lemásolta YouTube-csatornájukról, majd pénzért eladta az összes tv-társaságnak. A thai hatóságok pedig a hirtelen jött nyilvánosság után őt és az üzlettársát is letartóztatták az illegális tevékenység miatt.



"Az a bűnünk, hogy tengeri állatokkal - tengeri uborkával, csillaggal és tengeri sünnel - fotózkodtunk. Hiába próbáltunk minden követ megmozgatni, példát akarnak statuálni velünk" - állította a lapnak a magyar férfi.



A Salad Beach egy védett terület, ezért tilos itt készült képeket és videókat közzétenni - nyilatkozott a The Nation bulvárlapnak Sophon Thongdee, a tengeri és parti erőforrások minisztériumának vezérigazgatója, hozzátéve: ezért az állam az elkövetőket 100 000 bath (1 millió Ft) maximális pénzbírsággal vagy egy év szabadságvesztéssel, avagy mindkettővel büntetheti. De a lap szerint más is volt a magyar-holland páros rovásán. Mivel nem értesítették a bevándorlási tisztviselőket, hogy megváltozott a lakcímük, illetve egy újabb bevándorlót alkalmaztak illegálisan, további pénzbüntetést akasztottak a nyakukba - közölték az illetékesek.



A lap megkeresésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium, hogy a területi külképviselet a helyi hatóságoktól tájékozódott az esetről. A külképviselet figyelemmel kíséri a folyamatban lévő ügyet, a munkatársaik pedig kapcsolatban állnak az érintettel, aki számára készek minden lehetséges segítséget megadni.