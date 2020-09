Koronavírus-járvány

Szerb szakértők: a nyaralásból hazatérők maradjanak otthon

A nyaralásból hazatérőknek kéthetes önkéntes elszigetelődést kellene vállalniuk annak érdekében, hogy biztosan ne fertőzzék meg környezetüket - javasolta a koronavírus-járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb hétfőn Belgrádban.



A járványügyi szakértőkből álló testület a koronavírus-járvány kitörése óta napi rendszerességgel tart sajtótájékoztatót, amelyen az aktuális esetszámok mellett a legfontosabb tudnivalókat is közli. A sajtótájékoztatókon jelentették be korábban például az iskolák bezárását, majd megnyitását, a szórakozóhelyek nyitva tartásának módosítását, illetve a tervezett korlátozó intézkedéseket.



Mivel az utóbbi időben csökken a fertőzöttek száma, a testület nem hoz újabb korlátozásokat, kizárólag javaslatokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy Szerbiában ne robbanjon be ismét a járvány.



A Nyugat-Balkánon vasárnapról hétfőre 493-mal emelkedett az igazolt fertőzöttek és 18-cal a halálos áldozatok száma.



Hétfőre a regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 56-tal 31 905-re, Koszovóban 92-vel 14 119-re, Észak-Macedóniában 92-vel 15 097-re, Bosznia-Hercegovinában 122-vel 21 614-re, Montenegróban pedig 131-gyel 5553-ra nőtt.



A halálos áldozatok száma Szerbiában eggyel 724-re, Koszovóban héttel 563-ra, Észak-Macedóniában hárommal 617-re, Bosznia-Hercegovinában néggyel 652-re, Montenegróban pedig eggyel 108-ra emelkedett.