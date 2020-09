Erőszak

Őrizetbe vették a birminghami késelés gyanúsítottját

Őrizetbe vették hétfőn a közép-angliai Birmingham belvárosában előző nap elkövetett halálos késeléses támadás gyanúsítottját.



A birminghami rendőrség tájékoztatása szerint a 27 éves férfit hétfő hajnalban, a város Selly Oak nevű kerületében, egy lakásban vették őrizetbe gyilkosság és hétrendbeli gyilkossági kísérlet gyanújával. Kihallgatása megkezdődött.



A rendőrség előzetesen közzétett egy felvételt, amelyet biztonsági kamerák készítettek a gyanúsítottról.



Steve Graham főfelügyelő, a birminghami rendőrség főparancsnoka, a nyomozás vezetője hétfői beszámolójában közölte, hogy a felvétel közzététele után a rendőrség igen sok bejelentést kapott a lakosságtól, és az egyik nyomozati szál elvezetett ahhoz a lakáshoz, ahol a gyanúsítottat őrizetbe vették.



A késeléses támadássorozatban egy 23 éves férfi meghalt, egy 19 éves férfi és egy 32 éves nő életveszélyesen megsérült, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek.



A rendőrség vasárnap közölte: nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadásnak köze lenne a terrorizmushoz.



Dominic Raab brit külügyminiszter a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában szintén azt mondta: a kormánynak nincs olyan információja, hogy terrorcselekmény történt volna.



A hétfői rendőrségi tájékoztatás szerint a támadássorozat 90 percig tarthatott: ennyi idő telt el az első és az utolsó késelésről szóló bejelentés között.



A biztonsági kamerák felvételei és a szemtanúk beszámolói szerint a gyalogosan közlekedő gyanúsított a szórakozóhelyekkel, éttermekkel, pubokkal zsúfolt birminghami belváros több pontján is megfordult.



Steve Graham főfelügyelő "véletlenszerűen elkövetett" bűncselekményeknek minősítette a késeléseket. Hozzátette: több helyszínen elkövetett, egymással összefüggő késeléses támadásokról van szó, de az eddigi vizsgálat alapján az áldozatok között nem volt semmilyen személyes kapcsolat, nem ismerték egymást.



Hétfői tájékoztatásában Graham döntő jelentőségűnek minősítette a gyanúsított őrizetbe vételét, de hangsúlyozta, hogy a nyomozás folytatódik és a rendőrségnek továbbra is szüksége van olyan szemtanúk beszámolóira, akik még nem jelentkeztek a hatóságoknál.



A birminghami rendőrség parancsnoka kérte azt is, hogy akik mobiltelefonjukon rögzítették a történteket, adják át a rendőrségnek a felvételeket.