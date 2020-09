Koronavírus-járvány

Beoltotta dolgozóit tesztelés alatt álló vakcinájával egy kínai cég

Beoltotta dolgozóit és családtagjaikat tesztelés alatt álló koronavírus-vakcinájával a Sinovac Biotech kínai oltóanyaggyártó - adta hírül vasárnap a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap a cégre hivatkozva.



A CoronaVac nevű, a klinikai tesztek harmadik fázisában lévő oltóanyagot a vállalat majdnem összes munkatársa beadatta magának és családtagjainak.



Liu Pej-cseng, a Sinovac szóvivője elmondta: Kína sürgősségi programja keretében az oltóanyagot önkéntes alapon ajánlották fel a dolgozóknak és hozzátartozóiknak, akik közül csaknem háromezren éltek a lehetőséggel.



A cég augusztus végén kezdte meg a koronavírus-vakcina gyártását, a kapacitása pedig meghaladja az évi 300 millió dózist.



Jin Vej-tung, a Sinovac vezérigazgatója arra számít, hogy az oltóanyag akár már ez év végén megkaphatja a piacra bocsátáshoz szükséges engedélyeket.



Kína júliusban jóváhagyta, hogy a vírus kockázatának nagy valószínűséggel kitett embereket - többek között az egészségügyi dolgozókat és a határőröket - beolthassák tesztelés alatt álló vakcinákkal. A programot elsőként Pekingben vezették be, ahol több tízezer embert oltottak be a Sinovac termékével. A vakcinát egyebek mellett annak a pekingi nagybani piacnak a dolgozói kapták meg, amelyet a júniusban kialakult újabb járványkitörés gócának tartanak.



A CNBG (China National Biotec Group) nevű kínai vakcinagyártó mintegy 150 dolgozója szintén megkapta a cég még tesztelés alatt álló oltóanyagát- írta a SCMP. A CNBG és a Sinovac vakcináit külföldön is széles körben tesztelik. A CNBG oltóanyagának harmadik fázisú klinikai tesztelése - amelynek keretében a vakcinát mintegy 35 ezer embernek adták be az Egyesült Arab Emírségekben - novemberben zárulhat le. A Sinovac vakcináját eközben Törökországban, Bangladesben, Brazíliában és Indonéziában tesztelik.



A Sinovac közölte: a klinikai tesztek harmadik fázisában nem észleltek súlyos mellékhatásokat, vagyis az oltóanyag biztonságosnak tűnik. A cég szóvivője szerint a vakcina beadása után egyesek átmeneti fáradtságról és gyengeségről számoltak be, és csupán kevés esetben fordult elő láz vagy allergiás reakció.