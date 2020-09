Elpusztult Észak-Amerika legöregebb afrikai elefántja. A Tyranza nevű nőstény elefánt 56 évet ért meg - közölte a hétvégén a tennessee-i Memphis Állatkert.



Az idős állatot pénteken kellett elaltatni, miután erősen leromlott az egészségi állapota.



Tyranza az állatkert szerint a legidősebb példány volt az Észak-Amerikában élő afrikai elefántok közül.



A Tynak becézett elefánt 1964-ben született, és először a Ringling Brothers cirkuszban dolgozott, majd 1977-ben, 12 évesen került a Memphis Állatkertbe.



Gondozói szerint a közönség nagyon szerette. Jó természete volt, gyakran vakargatta az agyarával a szomszédos karámban élő orrszarvúak hátát.



Szerette a görögdinnyét, a banánt és a zselés cukrot.



"Ty többet tanított a tisztességről és a bizalomról, mint bárki, akivel valaha találkoztam "- emlékezett rá Houston Winbigler, az állatkert volt munkatársa, aki majdnem négy évtizedig gondozta Tyranzát.

