Szenvedés

Élőben akarja közvetíteni haldoklását egy férfi, miután elutasították az eutanázia-kérelmét

Alain Cocq, aki már 34 éve szenved degeneratív betegségben, pénteken abbahagyta az evést, az ivást és gyógyszereinek szedését. Az 57 éves férfi azt mondta, hogy halálát a közösségi médiában közvetíti élőben, miután Emmanuel Macron visszautasította eutanázia iránti kérelmét.



A súlyos beteg évek óta már csak egy ágyban él, mesterségesen táplálják és kolosztómiás, székletgyűjtő zacskóba ürít. Betegsége gyógyíthatatlan és állapota egyre rosszabb, hosszútávú kínszenvedések elé néz. Ezért is fordult a francia köztársasági elnökhöz, hogy kegyes halállal hagyhassa itt a földi létet.



"Mivel nem vagyok a törvény felett, nem tudok eleget tenni kérésének" - írta Macron elnök válaszában, amelyet Cocq közzé tett Facebook-oldalán is.



Ezért a kelet-franciaországi Dijonban élő férfi az ágyában azt üzente: "Befejeztem az utolsó étkezésemet... Utoljára iszom az egészségetekre. Megkezdődik a megszabaduláshoz vezető út, és higgyétek el, boldog vagyok. Elhatároztam magam és békét érzek" - mondta.



Hozzátette: "Igen, tudom, hogy mi vár rám, és nehéz lesz. De ahhoz képest, amit eddig átéltem, és ami vár rám, ez valójában nem számít már."



Mindazonáltal, a Facebook kijelentette: blokkolja a halálának élő közvetítését, mondván, hogy alapelveik tiltják. Szabályaik nem engedik, hogy öngyilkossági kísérleteket mutassanak be.



"Bár tiszteletben tartjuk a döntését, hogy fel kívánja hívni a figyelmet erre az összetett kérdésre, de intézkedéseket tettünk a csatornáján történő élő közvetítés megakadályozására" - mondta az AFP hírügynökségnek egy szóvivő.



Cocq csak annyit kért Macrontól, hogy nyugtatózzák be, ám a francia törvények ezt nem engedik meg. A szomszédos országok, köztük Svájc, Belgium és Hollandia olyan törvényeket fogadtak el, amelyek bizonyos esetekben lehetővé teszik az orvosi segítséggel történő elhalálozást. Franciaország azonban, részben a katolikus egyház nyomása miatt, tartózkodott e lépés megtételétől.