Koronavírus-járvány

Koronavírusos lett egy RMDSZ-es képviselő, a teljes frakció házi karanténba vonult

Pozitív lett a koronavírus-tesztje Apjok Norbertnek, az RMDSZ máramarosi parlamenti képviselőjének – ezt egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a politikus pénteken, már kórházba is került.



A helyzetet komplikálja, hogy Apjok a héten találkozott a kollégáival Bukarestben, ezért a teljes RMDSZ-es parlamenti frakció házi karanténba vonult, és természetesen tesztelnek is - írta a Főtér.ro. Az epidemiológiai ankétot a nagybányai közegészségügyi hatóság folytatja le.



Apjok Norbert jól van, bejegyzése alapján már értesített mindenkit, akivel az elmúlt 10 napban találkozott.