Illegális bevándorlás

Már egy hónapja vesztegel egy hajóóriás Máltánál 27 illegális bevándorló miatt

Már egy hónapja vesztegel egy 186 méter hosszú óriáshajó 27 migráns miatt Máltától 26 kilométerre.



A dán zászlójú Maersk Etienne még augusztus 4-én mentett ki 27, Európába illegálisan eljutni próbáló migránst a tengerből, miután azok hajója elsüllyedt, ám azóta sem sikerült partra tennie őket.



Málta nem akarja befogadni az észak-afrikai migránsokat és ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Unió más tagállamai is vegyenek részt a tehervállalásban, ám úgy tűnik, eddig nem akadt vállalkozó. Máskor is előfordult már ilyen patthelyzet, de ez az egyik leghosszabb ideig tartó.



A hajó - máltai kikötési engedély híján - kénytelen nemzetközi vizeken horgonyozni, holott Málta kérésére mentette ki a 27 migránst a tengerből, ami egyébként nemzetközi kötelezettsége is.



Pénteken közölte a hajó tulajdonosa, hogy a Maersk Etienne-en kezdenek kifogyni az ivóvízből és az élelmiszerből. Málta erre még nem reagált.