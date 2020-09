Diplomácia

Holland bíróság: Wilders megsértette a Hollandiában élő marokkói közösséget

Felmentette Geert Wilders bevándorlás- és iszlámellenes holland parlamenti képviselőt a gyűlöletbeszéd, kisebbség elleni uszítás és diszkrimináció vádja alól az ügyben eljáró holland bíróság, amely azonban ítéletében azt is kimondta, hogy a politikus szándékosan megsértette a Hollandiában élő marokkói közösség tagjait.



Az illetékes holland fellebbviteli bíróság pénteken kihirdetett ítéletében megsemmisítette azt az elsőfokú bírósági döntést is, amely szerint Wildersnek 5000 euró (mintegy 1,8 millió forint) bírságot kellene fizetnie.



A bíróság döntésében közölte: Wilders tudatosan és megfontoltan tett kirekesztő megjegyzéseket egy lakossági fórumon, valamint egy televíziós beszédében, illetve tisztában volt szavainak lehetséges következményeivel is. A felmentő ítélet indoklása szerint a politikus "feleslegesen sértő" kijelentései hozzájárulhatnak a holland társadalom megosztásához, célja azonban nem az volt, hogy a nyilvánosságot gyűlöletkeltésre vagy hátrányos megkülönböztetésre ösztönözze.



"Demokratikus társadalmunkban nagyon fontos a mások, különösen a kisebbségi csoportok tisztelete" - fogalmazott Jan Maarten Reinking, elnöklő bíró.



Szavai szerint a holland jobboldali politikus "már évek óta magas árat fizetett nézeteinek terjesztéséért".



Geert Wilders ellen 2016 tavaszán indult per gyűlöletbeszéd, kisebbség elleni uszítás és diszkrimináció vádjában. A vád szerint Wilders 2014-ben azt a kérdést tette fel támogatóinak, hogy több vagy kevesebb marokkóit akarnak-e Hollandiában. A válasz az volt, hogy "kevesebbet", amire Wilders azt válaszolta: "mi meg tudjuk oldani". Hozzátette, meg kell tisztítani az országot az iszlámtól, és le kell zárni a határokat.