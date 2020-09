Oroszország

Uniós szóvivő: túl korai még szankciókról tárgyalni a Navalnij-ügyben

Az Európai Unió még nem tart ott, hogy szankciókról tárgyaljon a megmérgezett orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij ügyében, mivel még nem tudni, ki volt a felelős a támadásért - jelentette ki Peter Stano, az Európai Bizottság külügyi szolgálatának szóvivője csütörtökön Brüsszelben, újságírói kérdésre válaszolva.



Elmondta, hogy az uniós vezetők egyhangúan elítélik ezt az "aljas" cselekedetet, és az ügy alapos kivizsgálására szólították fel az orosz hatóságokat. Megerősítette, hogy az orosz fél hajlandóságot mutat, hogy egyeztessen a német illetékesekkel, akik nyilvánosságra hozták Navalnij idegméreggel történő megtámadásának bizonyítékát, azonban az unió további konklúziókat majd csak a kivizsgálás eredményeinek közzététele után tud levonni.



Stano azt is elmondta, hogy az EU nem kívánja megelőlegezni az ügy orosz kivizsgálását, azonban kétségesnek tartja, hogy a nyomozás jelentős eredményeket hozhat.



Emlékeztetett, hogy Oroszországban már több ellenzéki hangadót elhallgattattak, politikai gyilkosság áldozata lett Anna Polikovszkaja újságíró, Szergej Magnyitszkij ügyvéd és Borisz Nyemcov politikus is.



"Nem Navalnij az első, aki ilyen gyáva és embertelen merénylet áldozata lett. A többiek ügyében lefolytatott kivizsgálás sem hozott kielégítő eredményeket" - jelentette ki.



Nyomatékosította, hogy nemcsak az EU, de az orosz társadalom is átlátható nyomozást vár el a hatóságoktól, mivel "az sem normális, hogy katonai célokra használt idegméreg szabadon hozzáférhető Oroszországban".



Alekszej Navalnij az orosz államfő egyik legismertebb bírálója. Augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A kómában lévő politikust augusztus 22-én Berlinbe szállították gyógykezelésre. A szervezetéből vett minták alapján a német hadsereg (Bundeswehr) vegyi fegyverekkel foglalkozó szakértői laboratóriumukban kimutatták, hogy az egykori szovjet hadsereg által kifejlesztett, Novicsok típusú harci idegméreg egy fajtájával mérgezték meg.



A német kormány már közölte, hogy megkezdi az egyeztetést uniós, illetve NATO-partnereivel a megfelelő válaszlépésekről.