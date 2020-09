Izrael

"Kannabiszeső" hullott Tel-Avivra

Kannabiszcsomagocskákat szórtak le egy drónról Tel-Avivra csütörtökön - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet csütörtökön.



A város központjában lévő Rabin tér fölött eresztette szélnek kábítószeres rakományát kora délután egy drón. Több mint száz - kétgrammos - adag marihuánát szórt szét, s a rendőrség egy közeli játszótérről is összeszedett számos csomagot, amely odarepült.



Számos járókelő eredeti úti célját feladva a csomagok gyűjtésébe kezdett, mások a környező kávéházak teraszairól gyűjtögették a csomagokat, többen pedig a kocsijukból kiszállva próbáltak néhány adagot szerezni.



A rendfenntartók őrizetbe vettek két, a harmincas éveiben járó férfit, akiket a repülőszerkezet irányításával gyanúsítanak. "A kábítószergyanús anyag terjesztése igen veszélyes, és ennek megfelelően fogják kihallgatni az elkövetőket" - közölte a rendőrség.



A Zöld drón nevű, kannabiszterjesztéssel foglalkozó internetes csoportban röviddel a történtek előtt már jelezték, hogy hamarosan pilóta nélküli repülógépről szórnak le csomagokat.



A csoport közleménye szerint hetente fognak egy kiló kannabiszt "égnek ereszteni" kétgrammos csomagokban Izrael különböző pontjain, hogy ezzel hirdessék új, "kannabiszeső" nevű házhoz szállítási módszerüket, amellyel a koronavírus miatti esetleges vesztegzárra is felkészülnek.



Izraelben jelenleg törvénytelennek számít a könnyű drogok, a kannabisz fogyasztása, terjesztése és termelése, de az utóbbi években a fogyasztást részlegesen kiemelték a büntetendő cselekmények közül, ami azt jelenti, hogy 15 gramm birtoklásáig és otthoni, nem nyilvános fogyasztásáig a hatóságok nem hajtják végre a törvényt. A kannabisz nyilvános használatán első és második alkalommal tetten ért polgárokat nem lehet letartóztatni, ha nincsenek korábbi nyilvántartások kannabiszhasználatukról, bár pénzbírsággal számolhatnak. A terjesztés és a termelés továbbra is a törvényben meghatározott módon büntetendő cselekmény.