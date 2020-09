Koronavírus-járvány

Silvio Berlusconi tünetmentes pozitívnak bizonyult a vírusteszten

Silvio Berlusconi pozitívnak bizonyult a Covid-19 vírusteszten - jelentette be pártja, a Hajrá Olaszország (FI) kedden, hangsúlyozva, hogy a 83 éves politikus tünetmentes, és házi karanténban tartózkodik.



Silvio Berlusconi a Szardínia szigetén töltött nyaralása után végeztette el magán a tesztet.



A Hajrá Olaszország sajtóközleményben hangoztatta, hogy a pártelnök tünetmentes, a Milánóhoz közeli Arcorében található otthonában tölti a karantén kéthetes időszakát, amely alatt tovább dolgozik a szeptemberi tartományi választás előkészítésén.



Alberto Zangrillo orvosprofesszor, aki évtizedek óta követi Silvio Berlusconi állapotát, megerősítette, hogy a politikus semmilyen tünetet nem mutat.



Silvio Berlusconi már augusztus 25-én is vírustesztnek vetette alá magát, azután, hogy közeli barátjával, Flavio Briatore vállalkozóval Szardínián találkozott, aki később betegnek bizonyult. Silvio Berlusconi augusztus utolsó hetében tért vissza Arcoréba.



A volt négyszeres kormányfő szeptember végén tölti be 84. évét.



Az olasz pártok vezetői gyors gyógyulást kívántak Berlusconinak. A baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára, Nicola Zingaretti hangsúlyozta, Silvio Berlusconi számos küzdelmet vívott életében, és most is küzdeni fog.



A jobboldali koalícióból Matteo Salvini, a Liga vezetője ölelését küldte Silvio Berlusconinak. Az Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni közösségi oldalán azt írta, Berlusconi többször bizonyította, hogy "igazi oroszlán, aki ezen a próbatételen is túl fog jutni".