A román parlament az ingázók határátlépését megkönnyítő törvényt fogadott el

A román képviselőház elfogadott szerdán egy törvényt, amely megkönnyítheti a határátlépést a koronavírus-járvány idején az ingázóknak, akik különleges bánásmódban részesülnek. 2020.09.03 01:45 MTI

A jogszabályt Szabó Ödön, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselője terjesztette be. A törvény egyebek mellett azt szabályozza, hogy a naponta határátlépésre kényszerülő ingázók családtagjaikkal együtt - így az ingázó iskolások is - egy igazolványt igényelhetnek a román hatóságoktól. Ennek birtokában az érintettek könnyebb feltételek mellett léphetik át a határt, a román határrendőrség külön közlekedési sávot biztosít nekik. A belügyminisztériumnak a jogszabály hatályba lépésétől számított harminc napon belül kell kidolgoznia a törvény alkalmazási szabályait.



A képviselőház szerdán 188 támogató szavazattal fogadta el ügydöntő házként a jogszabályt 1 ellenszavazat és 63 tartózkodás mellett. Július végén a szenátus is elfogadta, a hatályba lépéséhez még Klaus Iohannis államelnöknek kell aláírnia.



Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője elmondta: a határ mentén dolgozók régi álma vált valóra ezzel az intézkedéssel, hiszen naponta vagy hetente akár több órát is el kellett tölteniük a határátkelőknél. Kifejtette, hogy ez a probléma főleg a koronavírus-járvány idején jelentkezett, amikor korlátozták a román-magyar határon az átlépést.