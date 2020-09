A spanyol kormányfő szerint a lakosság lazított a védekezésen, ami növelte a vírus terjedését

Koronavírus-járvány

Az egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint fővárost is magában foglaló régióban 698 új fertőzöttet szűrtek ki az elmúlt 24 órában.

A spanyol lakosság lazított a védekezésen a nyáron, ami növelte a koronavírus terjedését - mondta a spanyol miniszterelnök a Cadena Ser rádióadónak nyilatkozva kedden.



Pedro Sánchez kifejtette: vannak olyan tartományok, ahol javítani szükséges a járványkezelést, és aggasztónak nevezte a fertőzések számának növekedését a madridi autonóm közösségben.



Az egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint fővárost is magában foglaló régióban 698 új fertőzöttet szűrtek ki az elmúlt 24 órában, amelyet Baszkföld és Andalúzia követ 420 és 309 új napi esettel az országban regisztrált 2731-ből.



A madridi tartományban a járvány kezdete óta több mint 128 ezer embernél igazolták a vírus jelenlétét az összesen kiszűrt csaknem 471 ezerből.



A spanyol fővárosban keddtől újabb járványügyi korlátozások léptek életbe, bezártak a strandok, és a közparkokat este 22 óra és reggel 8 óra között zárva tartják, hogy így csökkentsék a csoportosulások lehetőségét.



Szigorításokat jelentettek be Andalúziában, valamint Kasztília és Leónban is, ahol korlátozzák a résztvevők létszámát az esküvőkön, a temetéseken, a kulturális intézményekben és a sportközpontokban.



A koronavírus-fertőzés az elmúlt egy hétben 159 halálos áldozatot követelt a dél-európai országban, az eddig elhunytak száma meghaladja a 29 ezret.