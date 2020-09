Botrány

Lemondott a román rendőrség vezetője, miután fény derült alvilági vezetőkkel folytatott egyezkedésére

Lemondott a román rendőrség éléről Liviu Vasilescu kedden, miután közfelháborodást okozott azzal, hogy több magas rangú társával együtt augusztus 9-ére virradó éjszaka személyesen egyeztetett az úgynevezett Duduianu-klán tagjaival leszámolás áldozatául esett vezetőjük temetésének körülményeiről.



Vasilescu kijelentette: semmilyen törvénytelenséget nem követett el, jóhiszeműen járt el, lemondásával pedig a román rendőrség és belügyminisztérium elleni "sajtóhadjáratnak" akar véget vetni.



A Duduianu-klán vezetőjeként ismert Emi Pian augusztus 4-én hajnalban lett késelés áldozata, ezt követően a román fővárosban és környékén napokig nagy erőkkel járőrözött és számos igazoltatást végzett a rendőrség, hogy elejét vegye a további leszámolásoknak, és megelőzze az alvilági erőszak elharapózását.



A román média már akkor tág teret szentelt annak, hogy az áldozatot - a járványügyi előírásokat semmibe véve - otthon ravatalozták fel, s a környék három napra az alvilág drága autókkal és ékszerekkel kérdedő figuráinak zarándokhelyévé vált, a gyászolók tömegében pedig semmilyen egészségügyi óvintézkedést - maszkviselést, távolságtartást - nem tudtak, vagy nem is próbáltak betartatni a rend őrei.



Ilyen körülmények között szervezte meg Vasilescu az éjszakai találkozót egy közeli templomnál a Duduianu-klánnal, akiket - az egyik testvér, Elvis Pian szerint - arra próbált rávenni, hogy mielőbb vigyék ki a házból és temessék el a nappalijában napok óta felravatalozott halottat.



A bandavezér temetése után akkor lett országos botrány az ügyből, amikor az Adevarul című lap augusztus 25-én videofelvételt is közzétett a rendőrségi vezetők és a Duduianu-klán éjszakai egyezkedéséről. Azóta az újságírók Klaus Iohannis államfőtől is több ízben megkérdezték: normálisnak tartja-e, hogy a rendőrség legmagasabb rangú képviselői ilyen bizalmas viszonyban legyenek az alvilággal, és felmerült-e, hogy lemondásra szólítsa fel a belügyminisztert.



Az elnök azt mondta: nem tiszte kommentálni az ügyet, de magyarázatot kér a tárcavezetőtől.