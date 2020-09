Koronavírus-járvány

Lengyelországban tünetmentes a fertőzöttek többsége

Lengyelországban a koronavírus-járvány jelenlegi szakaszában tünetmentes a fertőzöttek többsége - közölte szerdán Wojciech Andrusiewicz, a lengyel egészségügyi tárca szóvivője.



Szerdán a koronavírus-fertőzésből meggyógyultak száma rekordot döntött, 835 esetet regisztráltak - mondta el sajtóértekezletén Andrusiewicz. A járvány kitörése óta 47 865-en gyógyultak fel, jelenleg 18 és fél ezer az aktív fertőzöttek száma - idézte a szóvivő a napi adatokat.



Mint hozzátette, azok közül, akiknél kimutatták a vírust, közel 2200-an szorulnak kórházi kezelésre, a súlyos állapotban lévő, lélegeztetőgépre kapcsolt betegek száma pedig jelenleg 70-80 között ingadozik. A többiek - mintegy 16 és fél ezer ember - otthonaikban tartózkodnak, általában tünetmentesek, illetve enyhe tünetekkel vészelik át a fertőzést - számolt be Andrusiewicz.



A szóvivő kitért arra is, hogy a szerdától Lengyelországban hatályba lépő, többek között az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javaslataira támaszkodó előírások szerint az eddigi 14-ről 10 napra rövidítik le a fertőzött, de tünetmentes személyeknél elrendelt karantént.



Ezen időszak után a karantén automatikusan véget ér, nincs szükség vírusteszt elvégzésére. Amennyiben a fertőzött személyek a Covid-19-betegség tüneteit észlelik, a tünetek megszűnését követő harmadik nap után, orvosi konzultáció alapján oldható fel a karantén.



Lengyelországban jelenleg 96 664 ember esetében van érvényben hatóság által elrendelt házi karantén koronavírus miatt.



Kedden a lengyelországi iskolákban is megkezdődött a tanév, a tavaszi hónapokban a koronavírus miatt bevezetett távoktatást ismét a hagyományos tanítás váltja fel, egészségügyi szabályok betartása mellett. Egy-egy tanintézményben a helyi járványgóc miatt néhány napos késéssel indul majd az oktatás.