Koronavírus-járvány

A tanévkezdés napján ismét csaknem 5 ezer új fertőzött Franciaországban

Miközben a hagyományos munkarendben Franciaországban is megkezdődött az iskolai tanév 12,4 millió tanuló számára, ismét megközelítette az 5 ezret az elmúlt 24 órában regisztrált új koronavírusos esetek száma - közölte kedd este az egészségügyi minisztérium.



Az interneten közzétett adatok szerint 4982 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak kedden az előző napi 3082 után, miután pénteken már 7 ezer, szombaton és vasárnap pedig 5400 fölött volt a napi esetszám.



A pozitív tesztek aránya tovább növekedett, és jelenleg 4,3 százalék. Egy héttel ezelőtt 3,6, júliusban még csak 1,1 százalék volt ez az arány.



A kórházban ápoltak száma immáron harmadik napja növekedő tendenciát mutat: jelenleg 4604-en szorulnak kórházi ellátásra, ami 22-vel több, mint hétfőn, közülük 424-en vannak lélegeztetőgépen, az ő számuk 15-tel emelkedett az elmúlt 24 órában, de messze elmarad az áprilisi több mint hétezres rekordtól.



A Covid-19 fertőzés halálos áldozatainak száma kedden 26-tal 30 661-re emelkedett.



A fertőzés terjedése ellenére a francia kormány álláspontja, hogy az egészségügyi helyzet miatt nem lehet többet az állampolgárok életét felfüggeszteni, "elővigyázatosnak kell lenni, de nem szabad elfelejteni az oktatási és társadalmi feladatokat" - hangsúlyozta Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter, aki a járványhelyzet ellenére "a lehető legnormálisabb tanévkezdést" ígért.



A legfőbb szabály az, hogy 11 éves kortól kezdve minden tanulónak, középiskolásnak és a tanároknak is kötelező a maszkviselés az oktatási intézményekben, a tantermekben, a szünetekben a folyosókon és az udvaron, de még az énekórán is. Miután a kormány a maszkot ugyanolyan tanszernek tekinti, mint a tollat és tankönyveket, a tárca a leginkább rászoruló családoknak ingyenesen biztosítja.



Jóllehet a kormány nem tette ingyenessé a maszkot mindenkinek, számos helyen az önkormányzatok ingyenesen biztosítják azt az iskolásoknak és a gimnazistáknak. Ezenkívül az egészségügyi előírások közül elsősorban a napi többszöri kézmosásra helyezik az iskolákban a hangsúlyt, a védőtávolság nem kötelező, miután szakemberek szerint szinte lehetetlen betartatni az iskolások között.



Azokban az övezetekben, ahol a vírus terjedése intenzív, például Párizsban és Marseille-ben, az oktatási miniszter nem zárta ki, hogy a következő hetekben szigorítják a szabályokat. Egy-egy osztály vagy iskola bezárása esetén a digitális oktatás újbóli bevezetését is kilátásba helyezte a tárcavezető. Amennyiben koronavírussal fertőzött tanulót vagy tanárt szűrnek ki egy intézményben, mindenkit tesztelni fognak annak érdekében, hogy a fertőzési láncolatot feltárják, és meghozzák az elkülönítési intézkedéseket - ígérte meg a miniszter.