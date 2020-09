Koronavírus

Megint kétezernél több új beteget regisztráltak Ukrajnában

Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus Ukrajnában, keddre is csaknem 2100 új beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 123 ezret, a halálos áldozatoké pedig már 2600 fölé emelkedett - derül ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.



Az elmúlt napban 2088 új esettel 123 303-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 48 újabb halálos áldozattal 2605-re, miközben eddig 57 802-en gyógyultak meg, közülük előző nap 688-an. Jelenleg 62 896 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1352-vel nőtt egy nap alatt. A fertőzöttek számát tekintve a járvány kezdete óta a legtöbb új beteget, 2481-et múlt pénteken jegyezték fel.



A legtöbb új beteget, 262-t - továbbá három újabb halálos áldozatot - ezúttal a kelet-ukrajnai Harkiv megyében jegyezték fel, a második legtöbbet, 211-et és hat elhunytat pedig a déli országrészben lévő Odessza megyében.



Az ország legfertőzöttebb régiójában, a nyugat-ukrajnai Lviv megyében az igazolt fertőzöttek száma 193 új esettel 14 703-ra, a halálos áldozatoké pedig nyolc újabbal 402-re emelkedett.



A második legfertőzöttebb területnek számító fővárosból, Kijevből 176 új beteget és öt újabb elhunytat jelentettek. Velük együtt az azonosított fertőzöttek száma Kijevben 13 546-ra, a halálos áldozatoké 213-ra nőtt.



Kárpátalján az eddig igazolt betegek száma elérte a 7600-at, az elhunytaké egy újabb áldozattal 263-ra emelkedett, miközben eddig 3334-en győzték le a kórt.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatóján közölte, hogy előző nap 391 koronavírusos beteget kellett kórházba szállítani. Az egészségügyi alkalmazottak közül újabb 101 kapta el a vírust, közülük már 11 362-en fertőződtek meg.



Előző nap 42 068 tesztet végeztek el Ukrajnában, ebből 22 627 PCR-tesztet és 19 441 antitestszűrést.



Közben Denisz Smihal miniszterelnök kedden az 1+1 ukrán televízió reggeli műsorában azt jósolta, hogy szeptember végére a koronavírusos betegek napi növekménye eléri Ukrajnában a háromezret, a kórházak leterheltsége pedig meghaladhatja 80 százalékot. Közölte, hogy Ukrajna akkor nyitja meg újra határait a külföldiek előtt, ha két héten át csökkenni fog a megbetegedések száma. A kormány múlt pénteken zárta le ismét a határokat, a jelenleg érvényben lévő döntés szerint egyelőre szeptember végéig - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.