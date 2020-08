Koronavírus

Tovább emelkedik az igazolt fertőzések száma Spanyolországban

Spanyolországban tovább emelkedik az igazolt koronavírus-fertőzések száma, péntek óta 23 ezer pozitív esetet regisztráltak - közölte Fernando Simón, az egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója hétfőn Madridban.



A járványügyi vezető kifejtette: az elmúlt 24 órában mintegy 2500 új fertőzést azonosítottak a vizsgálatok, ezzel a járvány kezdete óta kiszűrt esetek száma meghaladja a 462 ezret.



A szakember a terjedés növekedésének fő okaként az országon belüli mobilitást nevezte meg, hozzátéve, hogy a most kiszűrt fertőzöttek 55 százaléka 40 év alatti, 10 százalékuk pedig 70 év feletti.



Fernando Simón beszélt arról is, hogy a sűrűn lakott területeken sokkal nehezebb ellenőrzés alatt tartani a vírus terjedését, például ezért is a madridi autonóm közösségben fordul elő ismét a legtöbb fertőzés, az összes eset mintegy 20 százaléka.



A fővárost is magába foglaló tartományban egy nap alatt 554-gyel emelkedett az esetszám, amelyet Baszkföld és Andalúzia követ 394, illetve 308 napi új igazolt fertőzéssel.



"Közel vagyunk ahhoz, hogy kétszer annyi tesztet végezzünk, mint amennyit július végén" - fogalmazott az igazgató.



Mint mondta, több mint 566 ezer PCR-teszt készült el augusztus 21-e és 27-e között. Ezek az adatok állami és magán úton elvégzett vizsgálatokat is tartalmazzák.



Az eredményt azonban keserédesnek nevezte a szakember, mivel a diagnosztikai kapacitás növelésével növekedett a feltárt esetszám is.



Tájékoztatása szerint a növekedő esetszámok ellenére a helyzet továbbra sem azonos a tavaszi állapottal, ugyanis az országos kórházi ellátási kapacitás 6 százalékát fordítják jelenleg Covid-betegek kezelésére. Madridban ez 16 százalék, Baszkföldön 11 százalék, míg Navarrában és Valenciában viszont csak 4 százalék.



A fertőzés következtében ez elmúlt egy hét során 141-en vesztették életüket, a halálos áldozatok száma összesen már meghaladja a 29 ezret. Az elhunytak többsége 85 év feletti, idős beteg volt.