Illegális bevándorlás

Lampedusáról az Appenninekbe kezdték áthelyezni a migránsokat

Ismét elkezdték kiüríteni a bevándorlókkal megtelt Lampedusát, ahol Salvatore Martello polgármester hétfőn felfüggesztette a szigeten tervezett általános sztrájkot, miután a kormányfő Rómába szólította megbeszélésre.



Folyamatosan szállítják el Lampedusáról a migránscsoportokat. Vasárnap estétől már több száz embert helyeztek át a szicíliai Porto Empedocle, valamint Pozzallo kikötőjébe. Egy részüket Szicíliából a közép-olaszországi Abruzzo tartományba vitték tovább.



A migránsok elszállítása az olasz haditengerészet járőrhajóival, valamint a parti őrség és pénzügyőrség hajóival zajlik. Az áthelyezésekre korábban használt két karanténhajó, az Aurelia és az Azzurra szintén az utóbbi napokban érkezettekkel van tele. A belügyminisztérium bejelentése szerint további komphajókat készülnek a dél-olaszországi vizekre küldeni. A komphajók bérléséért olasz sajtóértesülések szerint a kormány havonta négymillió eurót fizet.



Lampedusán jelenleg továbbra is több mint ezerkétszáz bevándorló tartózkodik az alig kétszáz fős hot spotban. A nőket és a gyermekeket a plébániához tartozó Testvériség Házában helyezték el.



Lampedusa lakosai a legutolsó, négyszázötven fős csoport vasárnapi érkezésekor a kikötőben tüntettek. Salvatore Martello polgármester hétfőn általános sztrájkot akart meghirdetni a sziget lezárásával. A kezdeményezést elhalasztották, miután Giuseppe Conte miniszterelnök a lampedusai polgármestert Rómába hívta szerdán Nello Musumeci szicíliai kormányzóval együtt a közös egyeztetésre.



Ezt megelőzően Salvatore Martello a La Stampa című napilapban a kormányfő és a külügyminiszter azonnali fellépését szorgalmazta a Tunéziával augusztus közepén aláírt megállapodás betartása érdekében. Az egyezmény arra kötelezi Tunéziát, hogy feltartóztassa a partjairól induló migránshajókat, valamint visszafogadja az Olaszországból kitoloncolt gazdasági bevándorlókat. Salvatore Martello megerősítette, hogy ha a kormány nem teszi meg, ő kész egyedül tárgyalni a tunéziai hatóságokkal.



"Az utóbbi két hónapban többen jöttek, mint a 2011-es arab tavasz idején. Akkor is több ezer migráns lepte el a mólót, és nekünk, lampedusaiaknak az utcákon kellett tüntetnünk az elszállításukért. Ugyanez zajlik most is" - jelentette ki.



A jobboldali Liga lampedusai vezetője, Angela Maraventano úgy nyilatkozott, a polgármester és a kormányfő találkozója "csak akkor ér valamit, ha bezárják a sziget migránstáborát".



Adalbert Jahnz, az Európai Bizottság migrációügyi szóvivője hangsúlyozta, hogy Brüsszelből is figyelemmel kísérik Lampedusa helyzetét.