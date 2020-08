Kötelező oltás

Tüntettek Bostonban a kötelező influenzaoltás ellen

Körülbelül ezer ember tüntetett a gyerekek és a diákok számára kötelezővé tett influenzaoltás ellen helyi idő szerint vasárnap az egyesült államokbeli Bostonban.



Az oltás kötelezővé tételét Charles Baker, Massachusetts állam kormányzója rendelte el, s döntését azzal indokolta, hogy így enyhíthetők a koronavírusos fertőzés tünetei és következményei is.



A védőoltás hathónapos kortól lesz kötelező. Felmentést azok kaphatnak, akik orvosilag igazolják az oltás ellenjavallatait, lelkiismereti okokból nem oltatják be magukat, otthon tanulnak, vagy az iskolájuk teljes egészében internetes oktatásra állt át.



A kormányzói hivatal elé vonult, maszk nélküli demonstrálók az egyéni szabadságjogaik csorbítását vetették Baker szemére. Sok szülő és orvos is részt vett a megmozduláson. A tiltakozók közül többen úgy vélekedtek, hogy a kötelezően elrendelt vakcina nem biztonságos, nem hatékony és nem is szükséges.



Több amerikai egészségügyi vezető, köztük Robert Redfield, a Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok (CDC) igazgatója már korábban arra bíztatta az embereket, hogy oltassák be magukat influenza ellen. Redfield azonban nem szorgalmazta az oltás kötelezővé tételét.



Szakértők szerint az Egyesült Államok - az oltásellenes mozgalmak előretörése ellenére is - egyike a világ azon országainak, ahol a legtöbben oltatják be magukat influenza ellen.