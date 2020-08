Illegális bevándorlás

Az olasz partoknál kigyulladt egy migránshajó, négy holttestet találtak

A tengerben eddig négy személy holttestét találták meg, közöttük egy nő is van. További két embert keresnek, de sötétedéskor leállítják a kutatást. 2020.08.31 02:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kigyulladt, majd felrobbant egy migránsokkal teli hajó a dél-olaszországi Crotone térségében vasárnap, legalább négy ember életét veszítette, ketten eltűntek, és többen megsérültek.



A tengerben eddig négy személy holttestét találták meg, közöttük egy nő is van. További két embert keresnek, de sötétedéskor leállítják a kutatást.



Öt migráns sérült meg, közülük ketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek, a közeli kórházakban kezelik őket.



A csoportot szállító motoros vitorláshajó vasárnap hajnalban érkezett meg a dél-olaszországi Calabria tartomány parti vizeire, a Crotone és Catanzaro közötti térségbe.



A járművön valamivel több mint húszan voltak, közöttük gyerekek is.



Az olasz pénzügyőrség hajója utolérte, és Crotone kikötőjébe akarta kísérni a migránshajót, de az útközben lángra kapott.



A pénzügyőrség katonái igyekeztek kimenekíteni a migránsokat, de a vitorláshajó egy része a tűztől felrobbant, és a fedélzetről szinte mindenki a vízbe esett. A helyszínre siető mentőegységek először három, majd még egy holttestet emeltek ki a vízből. Két pénzügyőr is megsérült, égési sebekkel és lábtöréssel vitték őket kórházba.



Az utóbbi éjszaka mintegy nyolcvan migráns érkezett Calabria partjaira, közel felük iráni és iraki állampolgár.



Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke a halálos kimenetelű esetet a kormány "felelőtlen és hasraütésszerű migrációs politikája tragikus csúcspontjának" nevezte.