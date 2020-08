Koronavírus-járvány

Több mint 5 ezer új eset 24 óra alatt Franciaországban

Az elmúlt héten robbanásszerűen megemelkedett napi új esetszám szombatra valamelyest csökkent, de továbbra is intenzív a vírus terjedése. 2020.08.29 23:20 MTI

Több mint 5 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában Franciaországban, egy nappal azután, hogy a kijárási korlátozások májusi feloldása óta megdőlt a napi esetszám rekordja - közölte szombat este az egészségügyi minisztérium.



Az elmúlt héten robbanásszerűen megemelkedett napi új esetszám szombatra valamelyest csökkent, de továbbra is intenzív a vírus terjedése.



A szerdai 5429, a csütörtöki 6111 és a pénteki 7379 után szombaton 5453 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak.



A pozitív tesztek aránya tovább növekedett, és elérte szombatra a 4 százalékot. A hét elején 3,6, júliusban még csak 1,1 százalék volt ez az arány.



A Covid-19 fertőzésben az elmúlt 24 órában hatan vesztették életüket, ezzel 30 602-re emelkedett az elhunytak száma, a kórházban ápoltak száma országosan viszont öttel csökkent. Ugyanakkor Párizsban és a dél-franciaországi Marseille-ben nőtt a kórházi ápolásra szorulók száma. Lélegeztetőgépre jelenleg négyszáz betegnek van szüksége, ez 13-mal több, mint pénteken.



Az egészségügyi hatóságok az elmúlt 24 órában 23 új járványgócot is feltártak.



A koronavírus-járvány terjedése az egészségügyi hatóságok szerint a 100-ból 53 megyében emelkedett valamelyest, de továbbra is 21 megye számít vörös zónának, ami azt jelenti, hogy ezeken a helyeken 100 ezer lakosra több mint ötven fertőzött jut (Marseille-ben 177, Párizsban 100), s a prefektúrák ezért elrendelhetnek korlátozó intézkedéseket.