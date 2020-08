Koronavírus

Egyre több francia nagyvárosban vezetik be a kötelező maszkviselést

2020.08.28 21:30 MTI

Egyre több francia nagyvárosban vezetik be a kötelező maszkviselést a koronavírus-fertőzöttek számának megugrása miatt, annak ellenére, hogy nem minden szakértő ért abban egyet, hogy a kültéri maszkviselés hatékony lehet a fertőzés megfékezésére.



A dél-franciaországi Marseille, Nizza és Toulouse után péntektől Párizsban és a fővárosi elővárosokban is kötelező a maszkviselés minden közterületen.



A 11 év felettiekre vonatkozó intézkedés szombat reggel Strasbourgban, és az elzászi régió minden olyan településén, ahol 10 ezer főnél többen élnek, is érvényes. A prefektúrák mindenhol legalább szeptember 30-ig tették kötelezővé a maszk hordását az utcákon is.



Párizsban csütörtök este a prefektúra azt közölte, hogy az orr és a száj eltakarása a kerékpározók, a rollerezők és a sportot űzők, így a futók számára is kötelező lesz, a vonatkozó rendeletet azonban a városvezetés tiltakozása után a rendőrség módosította, így csak a gyalogosoknak kell a maszkot állandó jelleggel viselniük.



A szabálysértőket 135 euróra büntetheti a rendőrség.



A délnyugat-franciaországi Bordeaux-ban hétfőtől tette kötelezővé a polgármester a maszkviselést a belvárosi kerületekben. Ez az intézkedés Marseille-ben és Párizsban már augusztus közepétől érvényben volt a forgalmasabb negyedekben.



A kötelező maszkviselés általánossá tételéről remélik a döntéshozók a járvány egyre fokozódó terjedésének megfékezését. Míg szerdán 5429 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak, csütörtökön 6111-re emelkedett ez a szám. A múlt hét óta, amióta tömegessé tette a tesztelést a kormány, jelentősen megugrott a naponta szűrt pozitív esetek száma. A tesztelések száma napról napra emelkedik, csütörtökön meghaladta a 100 ezret, s a kormány szándékai szerint szeptemberben el fogja érni a heti egymilliót.



A koronavírus-járvány intenzívebb terjedése miatt a kormány csütörtökön a 100 megyéből 21-et nyilvánított vörös zónának, ami azt jelenti, hogy ezeken a helyeken 100 ezer lakosra több mint ötven fertőzött jut (Marseille-ben 177, Párizsban 100), s a prefektúrák ezért elrendelhetnek korlátozó intézkedéseket.



"A maszkviselés észszerű kényszer, amelyet egy ideig el kell fogadnunk" - mondta pénteken Emmanuel Macron államfő egy párizsi gyógyszergyárban tett látogatósásán. "Önökhöz hasonlóan én sem szeretek maszkot hordani, zavaró, kényelmetlen" - ismerte el az elnök.



"De a legrosszabb az lenne, ha most hagynánk a vírust gyorsabban terjedni, és ez elkerülhetetlenül újabb karanténokhoz, és a termelés leállásához vezetne" - hangsúlyozta Macron.

A párizsiak jelentős része pénteken betartotta az új szabályozást, de a francia hírtelevíziókban sokan értetlenségüknek adtak hangot a kötelező kültéri maszkviselés miatt.



"Az intézkedés egyszerűsíti a maszkhordást szabályozását a közterületeken" - mondta Emmanuel Grégoire, párizsi alpolgármester a Le Monde című napilapnak. Szerinte ez olyan mint a közutakon a sebességkorlátozás, ami azért praktikus, mert mindenki ismeri a szabályokat, még akkor is ha sokan egyes helyeken túlzónak tartják.



Gilles Pialoux, a párizsi Tenon kórház infektológiai osztályának vezetője üdvözölte a döntést.



"Az első hullám idején olyan kakofónia volt, hogy most egyszerű üzenetekre van szükség" - mondta a szakember a lapnak. Szerinte az is fontos, hogy a maszkviselés kultúrája ugyanúgy meghonosodjon Európában, mint az ázsiai nagyvárosokban.



Eric Caumes, a Pitié-Salpetriere kórház infektológiai osztályának vezetője viszont úgy gondolja, hogy "tudományos és járványügyi szempontból az intézkedés nem indokolt kültérben, ahol egyetlen járványgóc sincs".



"A zárt terekben egyértelműen elengedhetetlen, már régóta nem lett volna szabad kivételt tenni. A hatóságok azonban egyes kérdésekben nem reagálnak elég gyorsan, más kérdésekben pedig túlreagálják a helyzetet, már senki nem ért semmit" - vélte a főorvos.



A tömegközlekedési járműveken és az üzletekben egyébként már tavasz óta kötelező a maszkviselés, szeptember 1-től pedig a munkahelyeken, a kulturális intézményekben (mozikban, színházakban, múzeumokban) és 11 éves kortól az oktatási intézményekben is mindenkinek kötelező állandó jelleggel maszkot viselni.