Koronavírus

Csehországban szeptember elsején indul az iskola, szájmaszkok nélkül

Csehországban szeptember elsején megnyílnak az iskolák, a tanulók számára nem lesz kötelező a szájmaszkok viselete - erősítették meg pénteken Prágában az úgynevezett intelligens karantént felügyelő szakbizottság ülése utáni sajtótájékoztatón.



A cseh szakemberek és az illetékes politikusok körében megoszlanak a vélemények, viták vannak az iskolai maszkviseletről. A politikusok korábban hajlottak az arcmaszkok bevezetésére, miután azonban ez heves ellenállást váltott ki az iskolák körében, a tanulók szájmaszkhasználata lekerült a napirendről. Minden iskolában fokozott higiéniai óvintézkedéseket vezettek be.



Az új iskolaév leglényegesebb újdonsága, hogy az oktatási törvény nyári módosításába bekerült a távoktatás szabályozása is. Ennek következtében szükséghelyzetekben most már törvényes alapon bevezethető a távoktás online vagy levelezéses formában. Ez utóbbira azért van szükség, mert nem minden családban van számítógép, illetve nem minden gyermeknek van saját számítógépe.



A kormány az általános iskolák általános digitális felszereltségének feljavítására 1,28 milliárd koronát (17,28 milliárd forint) hagyott jóvá. A kabinet döntése alapján minden tanító és tanár számítógépes felszerelésére 20 ezer koronát (270 ezer forint) kapnak az iskolák.



A közszolgálati Cseh Televízió második csatornája szeptembertől felújítja az UcíTelka (Tanít a televízió) című műsorát, amely segítséget nyújt a tanulóknak és a szülőknek az általános iskolai tananyag elsajátításában, illetve megértésében.



A csehországi általános-, illetve középiskolák padjaiba az idén több mint 1,4 millió tanuló ül be, mintegy 18 ezerrel több, mint az előző iskolaévben. Az elsősök száma 108 ezer. Ez a szám már harmadik éve mérsékelten csökken.



Az általános iskolások között mintegy 26 500 a külföldi származású, nem cseh anyanyelvű tanulók száma, ami az összes tanuló 2,8 százaléka. Ez a szám és arány az utóbbi években folyamatosan növekszik. A legnagyobb számban ukránokról, szlovákokról, vietnamiakról, oroszokról, bolgárokról, mongolokról és románokról van szó.