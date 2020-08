Koronavírus-járvány

Több mint 6 ezer új eset 24 óra alatt Franciaországban

Több mint 6 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában Franciaországban, ami a március 30-i rekord (7578) után a második legjelentősebb napi fertőzési adat, de a kórházban ápoltak száma, beleértve a súlyos eseteket is nem emelkedett - közölte csütörtök este az egészségügyi minisztérium.



Míg szerdán 5429 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak, csütörtökön 6111-re emelkedett ez a szám.



A múlt hét óta, amióta tömegessé tette a tesztelést a kormány, jelentősen megugrott a naponta szűrt pozitív esetek száma.



A tesztelések száma napról napra emelkedik, csütörtökön meghaladta a 100 ezret, s a kormány szándékai szerint szeptemberben el fogja érni a heti egymilliót.



Az egészségügyi minisztérium informatikai problémára hivatkozva szerdán nem közölte sem a kórházi kezelésre szorulók, sem a Covid-19 fertőzésben elhunytak számát. A csütörtökön közzétett adatok szerint az elmúlt 48 órában 32-vel 30 576-ra emelkedett a halottak száma, a kórházban ápoltak száma pedig a keddi 4600-ról 4535-re csökkent. Míg kedden 410-en voltak lélegeztetőgépre kapcsolva, csütörtökön 381-re csökkent ez a szám. (A járvány áprilisi tetőzésekor 7200-an voltak lélegeztetőgépen.)



A járványgócok emelkedése is csökkent az előző mérleg óta, az elmúlt 48 órában 22 járványgócot (legalább három fertőzött) tártak fel a hatóságok, és 485 aktív gócot tartanak nyilván.



A pozitív tesztek aránya viszont tovább növekedett, az augusztus 18. és 24. között elvégzett tesztek 3,8 százaléka bizonyult pozitívnak, míg április 15. és 21. között még csak 3,6, júliusban pedig még csak 1,1 százalék volt ez az arány.



A koronavírus-járvány intenzívebb terjedése miatt a kormány a 100 megyéből 21-et nyilvánított vörös zónának, ami azt jelenti, hogy ezeken a helyeken 100 ezer lakosra több mint ötven fertőzött jut, s a prefektúrák ezért elrendelhetnek korlátozó intézkedéseket.



A dél-franciaországi Marseille, Nizza és Toulouse után péntek reggel 8 órától Párizsban és a fővárosi elővárosokban is kötelező a maszkviselés minden közterületen. Az orr és a száj eltakarása a kerékpározók, a rollerezők és a sportot űzők, így a futók számára is kötelező. Kizárólag a személygépkocsikban utazóknak nem kötelező maszkot viselni. A szabálysértőket 135 euróra büntetheti a rendőrség.



Jean Castex miniszterelnök csütörtökön megerősítette, hogy a kormány mindent megtesz, hogy elkerülje a gazdaság számára végzetes általános karantén újbóli bevezetését.

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a fertőzés jelenleg a 20 és 40 év közötti korosztályban intenzív, egy hónap alatt ennél a generációnál megnégyszereződött a fertőzöttek száma, de az esetek többségében könnyebb lefolyású a betegség, mint a járvány kezdetén. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a nyaralásból hazatérő fertőzött fiatalok továbbadhatják hozzátartozóiknak a betegséget, aminek következtében bármikor megindulhat a kórházi ellátására szorulók számának növekedése is.



"Most kell cselekedni" - mondta a kormányfő, jelezve, hogy az újbóli korlátozások célja a fertőzési láncolatok megtörése a jövő heti iskolakezdés előtt.