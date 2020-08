Koronavírus

A francia Riviéra igazságtalannak tartja a német és belga korlátozásokat

Erőszakosnak és igazságtalannak nevezték csütörtökön a francia Riviéra vezetői, hogy Nagy-Britannia után Belgium és Németország is utazási korlátozásokat léptetett életbe a leglátogatottabb francia régióval szemben a koronavírus-fertőzöttek számának megugrása miatt.



"Az elmúlt napok üzenetei nagyon ijesztőek a szakmabeliek számára. Kezdődött Angliával, így az angol utazók tömegesen tértek haza Nagy-Britanniába. Most pedig Németország és Belgium" - mondta Francois de Canson, a regionális turisztikai bizottság vezetője a francia hírügynökségnek.



A német külügyminisztérium hétfőn adott ki utazási figyelmeztetést a francia Riviérára és Párizs térségére. A tárca óva intett a nem szükséges, turisztikai utaktól a francia fővárosba és a déli Provence-Alpes-Cote-d'Azur régióba, amely magába foglalja Marseille és Nizza városát is.



Ezek a térségek szintén felkerültek a járványügyi szempontból kockázatosnak ítélt területek folyamatosan frissített listájára, amelyet a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezet. Ez a besorolás tesztelési kötelezettséget jelent az ezekből a térségekből visszatérő turisták számára. A teszteredmény elkészültéig az érintetteknek otthoni karanténban kell maradniuk.



Belgium szerdán sorolt vörös zónába Párizs mellett több francia megyét, köztük a francia Riviéra két megyéjét, Bouches-du-Rhone-t és Alpes-Maritimes-et, Nagy-Britannia pedig augusztus közepe óta kötelez 14 napos otthoni karantén betartására minden Franciaországból érkező utazót.



Dél-Franciaországban a német döntés váltotta ki a legnagyobb nyugtalanságot.



Renaud Muselier, a Provence-Alpes-Cote d'Azur régió elnöke arra emlékeztetett, hogy Németország azon öt országhoz tartozik, ahonnan a legtöbb külföldi turista érkezik a francia Riviérára, mégpedig jelentős számban a szeptemberi utószezon idején.



"Leállítani hirtelen és egyoldalúan a kultúráink és a turisztikai célpontjaink közötti kapcsolatokat erőszakos és igazságtalan lépés" - fogalmazott a régióelnök.



A turisztikai vezető, Francois de Canson viszont úgy vélte, hogy jóllehet a németek eleinte nagy számban mondták le a dél-franciaországi útjaikat, a helyzet változott, amióta Berlin a hazaérkezés utáni kötelező teszttől tette függővé az esetleges karantént, ellentétben Nagy-Britanniával, ahol minden hazatérőnek automatikusan karanténba kell vonulnia.



A németek évente átlagosan 5 millió vendégéjszakát töltenek évente a francia Riviérán.



Marseille-ben és Nizzában szerdától már minden közterületen kötelező a maszkviselés, s a bárok, éttermek, kávéházak és élelmiszerboltok este 11 óra és reggel 6 óra között zárva tartanak. Az intézkedések szeptember 30-ig vannak érvényben.



A francia kormány a déli Bouches-du-Rhone megyét már augusztus közepén vörös zónának nyilvánította. Itt ugyanis 100 ezer lakosra 177 fertőzött jut, miközben az országos arány 33.

A riasztási küszöb 50, a prefektúrák ezen arány elérésekor rendelhetnek el korlátozó intézkedéseket.



A francia Riviéra Párizs után Franciaországnak a külföldi turisták által leglátogatottabb helyszíne, a koronavírus-járványt megelőzően az országba érkező külföldiek negyven százalékát fogadta, idén azonban a nyaralók jelentős többsége hazai turista.