A spanyol iskolákban hatéves kortól kötelező lesz a maszkviselet az új tanévben

2020.08.27 19:30 MTI

A spanyol iskolákban hatéves kortól kötelező lesz a maszkviselet az új tanévben - jelentette be Isabel Celaá oktatási miniszter Madridban csütörtökön, miután az illetékes tárcavezetők és a tartományok vezetői videókonferencián állapodtak meg a koronavírus elleni védekezés egységes kereteiről az oktatási intézményekben.



A politikus hangsúlyozta: a szeptemberben induló tanévben a személyes iskolai oktatás az elsődleges minden évfolyamon, de ebben előnyt élvez a tankötelezett, azaz a 16 év alatti korosztály.



Az elfogadott szabályok szerint az intézményekben törekedni kell a legkevesebb másfél méteres távolság tartására egymástól, csökkenteni kell a kapcsolattartást a különböző osztályok, tanulócsoportok között. Tanítás előtt a diákok és tanárok testhőmérsékletét is meg kell mérni, de a tartományok maguk döntik el, hogy azt az intézmény végzi-e vagy elfogadják az otthon mért eredményeket.



Az elfogadott útmutató gyakori, naponta legalább ötszöri kézmosást ír elő a tantermek sűrű szellőztetése mellett. Fokozni kell az oktatási intézmények takarítását, főleg a mosdókban és a közös használatú helyiségekben. Az egészségügyi szabályokból a tanárok és a diákok is képzést kapnak.



Ha egy osztályban fertőzést igazolnak, a csoport minden tagja karanténba kerül. Az iskola csak akkor zár be, ha ellenőrizhetetlenné válna a fertőzés terjedése az intézményben. A tartományok rendkívüli helyzetben kezdeményezhetik területükön a diákok jelenlétében zajló oktatás felfüggesztését.



Az oktatási minisztériumban munkacsoport alakul, amelynek feladata a tanév közben a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban felmerülő kérdések megoldása.



Az új tanév 8,2 millió diák számára veszi kezdetét a következő hetekben, tartományonként eltérő időpontokban. A legkorábban Navarrában és Madridban indul a tanítás szeptember 4-étől fokozatosan.



Korábban diák- és tanári érdekképviseletek is tiltakozó akciókat hirdettek szeptemberre, hogy így követeljék a biztonságos tanévkezdést a koronavírus-fertőzésének számának növekedése közepette.



A legnagyobb dolgozói érdekképviseletek (CCOO, UGT, CGT, STEM) a madridi autonóm közösségben kezdeményeztek megmozdulásokat szeptember 22-ére és 23-ára, azzal az indokkal, hogy a vírussal szembeni védekezésről szóló felkészülési tervek nem elég konkrétak, hiányolták az előzetes szakmai egyeztetéseket, valamint kifogásolták, hogy nem minden évfolyam térhet vissza teljesen az iskolákba.



Az egészségügyi minisztérium napi jelentése szerint csütörtökre 3781-gyel emelkedett az igazolt új fertőzöttek száma. A fertőzésbe 132-en haltak bele az elmúlt egy hétben.



A koronavírus-járvány kezdete óta több mint 420 ezer embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, közülük mintegy 29 ezren hunytak el.

Az országban jelenleg 687 aktív gócot tartanak nyilván 5300 esettel.



Salvador Illa egészségügyi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy a koronavírus jelenléte miatt idén a szokásosnál hamarabb, már október első felében megkezdődik a hagyományos influenza elleni oltási kampány.