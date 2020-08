Magyarság

Romániai választások - Az RMDSZ több mint nyolcezer jelöltet indít

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 8390 jelölttel indul a szeptember 27-i romániai önkormányzati választásokon, és arra bíztatja a magyar közösséget, hogy a koronavírus-járvány ellenére éljen szavazati jogával, mert az egészségügyi szabályok betartásával a szavazás nem növeli fertőzési kockázatot - mondta Kelemen Hunor csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján.



Az RMDSZ elnöke arra számít, hogy a szövetség mintegy 200 településen tudja megszerezni a polgármesteri tisztséget. Kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy Marosvásárhelyen a magyar pártok által támogatott Soós Zoltán független jelölt nyerjen, Szatmárnémetiben pedig Kereskényi Gábor RMDSZ-es polgármester újrázzon.



Kelemen Hunor "megnyerhetőnek" nevezte a Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megyei tanácselnöki tisztséget is. Az ötödik, Bihar megyei tanácselnöki tisztség megszerzésére a szövetség elnöke a mostani, közvetlen választási rendszerben nem sok esélyt lát, de azt reméli, hogy a megyei képviselőtestületben az RMDSZ nélkül nem lehet majd többséget alkotni.



Az RMDSZ elnöke beszámolt arról, hogy - a járványhelyzet miatt - csütörtökön először tartott online ülést az RMDSZ belső parlamentjeként emlegetett Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT), amely már az év végén esedékes parlamenti választásokkal foglalkozott és elfogadta a jelöltállítási szabályzatot.



Az RMDSZ arra számít, hogy december 6-án, vagy legkorábban november 29-én rendezik meg a parlamenti választásokat. A magyar szövetség nem támogatja az esetleges halasztást, hiszen az alkotmány szerint legkésőbb március közepéig mindenképpen meg kell újítani a törvényhozást.



A szoros határidő miatt az RMDSZ idén nem szervez közvetlen előválasztásokat, a képviselő- és szenátorjelölteket rangsoroló megyei küldöttgyűléseket mindenütt október 5-ig le fogják bonyolítani.



Kelemen Hunor az Erdélyi Magyar Szövetséggel (EMSZ) történő esetleges összefogás lehetőségét firtató újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a szabályzat nem zárja ki, hogy az RMDSZ listáján helyet biztosítsanak az RMDSZ-szen kívüli magyar szervezetek jelöltjeinek, amennyiben megszületik egy olyan megállapodás, mint amilyet korábban a Magyar Polgári Párttal (MPP) kötött az RMDSZ, és amelynek alapján az MPP két politikusa az RMDSZ-frakció tagjaként bekerült a bukaresti parlamentbe.



Az RMDSZ elnöke megjegyezte: az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) fúziójaként létrehozott EMSZ jogilag egyelőre nem létezik, az pedig nem az RMDSZ-en múlott, hogy az MPP-vel megszakadt az együttműködés.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormánya ellen beterjesztett bizalmatlansági indítvány kapcsán Kelemen Hunor megerősítette: az RMDSZ-frakció hétfőn, közvetlenül a voksolás előtt dönt arról, hogy megszavazza-e a kormánybuktatást. Megjegyezte: ezer érvük van a kormány leváltására, és nem lenne tragédia, ha a Ludovic Orban vezette kabinet ügyvivői hatáskörökkel működne tovább a parlamenti választásokig, de figyelembe veszik azt a néhány szempontot is, amely a bizalmatlansági indítvány elutasítása mellett szól.



Kelemen Hunor kizárta annak lehetőségét, hogy a kabinet bukása esetén egy másik kormányszövetség kerüljön hatalomra Romániában, hiszen annak lehetséges tagjai egyelőre egymással is versengenek a választásokon. Azt viszont fontosnak nevezte, hogy a parlamenti voksolás után stabil többségű kormánykoalíció alakuljon, amelyben az RMDSZ is részt venne.



"A mostani buta magyarellenes hangulatnak a visszaszorításában is segíthet egy olyan koalíció, amelyben az RMDSZ is ott van" - vélekedett a szövetség elnöke.