Illegális bevándorlás/koronavírus

A lampedusai migránstáborban üdvrivalgással fogadták az elszállítás hírét

Hangos örömkiáltással fogadta a lampedusai migránstáborba zsúfolt több mint ezer tunéziai csütörtökön azt a bejelentést, hogy a kormány karanténhajókkal majdnem mindenkit elszállít a szigetről.



Az MTI tudósítójának helyszíni jelentése szerint a Lampedusa belsejében, Imbriacola völgyében található táborban az elszállítás kezdete előtt jelentették be, hogy egy újabb karanténhajó érkezett a szigetre a regisztrációs központ kiürítésére. A bejelentést egy úgynevezett kulturális közvetítő fordította le, aki arabul adott információkat a tábor lakóinak, bár ezek közül sokan olaszul is jól beszélnek.



A kevesebb mint kétszáz főre tervezett hot spot kiürítése szerdán kezdődött. Először a karanténhajóként szolgáló Aurelia kompon helyeztek el több mint kétszáz személyt, közöttük azt a majdnem hetven beteget is, aki pozitívnak bizonyult a vírusteszten. Csütörtökön a másik karanténhajó, az Azzurra is kikötött a lakott területtől távoli Cala Pisana sziklás öblében. A kormány közlése szerint a két hajóval 850 migránssal csökkentik a lampedusai tábor létszámát. A két karanténhajó nagy valószínűséggel Szicília irányába indul el. A tunéziaiak gazdasági bevándorlóknak számítanak, ezért a két ország közötti megállapodás értelmében Tunéziának vissza kell őket fogadnia. Visszatoloncolásuk azonban az utóbbi években lassan haladt vagy nem működött.



Így mintegy kétszázan maradnak Lampedusán, közöttük nők és gyerekek, akiket a tábor egyik elkülönített épületében, valamint a Testvériség Háza egyházi intézményben szállásoltak el.



A lampedusai migránsközpontot egy kőbánya területén alakították ki egy egykori kaszárnya átépítésével. A tábor mélyedésben található, ahol a fülledt forróságban egyedüli árnyékot néhány fa ad. A nap legmelegebb óráiban itt gyülekeznek a migránsok. A volt kaszárnyaépület legfelsőbb emelete kiégett, amikor a tábor lakói matracok felgyújtásával tiltakoztak a bezártság ellen. Jelenleg egy új táborépület építése zajlik, ami azt mutatja, hogy a tábort nem bezárni, hanem bővíteni akarják. Az MTI megtudta, hogy a tábor jelenlegi lakói kivétel nélküli tunéziai fiatalok. Ez megkönnyíti az elhelyezésüket, hiszen amikor eltérő nemzetiségű migránsok vannak a táborban, gyakoriak a verekedések, egymás közötti támadások - mondta el az egyik közeli lakos, akinek terasza éppen a táborra nyílik.



A regisztrációs központot a fegyveres erők katonái védik, akik nem küldik el a felvételeket készítő újságírókat és a kíváncsi turistákat sem.



Lampedusa kikötőjét az idén majdnem kizárólag olasz turisták látogatták, a kereskedők, vendéglátósok az idegenforgalmi szezon utolsó heteit igyekeznek menteni. Úgy nyilatkoztak, a járványkorlátozások miatt elveszítették a tavaszi hónapokat, a migránshelyzet miatt pedig a nyarat is.

Az egymás mellett sorakozó bárok, éttermek teraszaival szemben migránshajó-temető látható: a kikötő egyik sarkában zsúfolták össze azokat a csónakokat, kisebb-nagyobb hajókat, amelyekkel a migránsok érkeznek. A lampedusai halászok beszámolói szerint a hálók alá rejtett kisebb csónakokat nagyobb hajók húzzák Tunéziából olasz vizekig, majd olasz területre érkezve a csónakokat a bennük levő emberekkel elindítják Lampedusa irányába.