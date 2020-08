Koronavírus

Az amerikai igazságügyi tárca vizsgálja a felelősséget az idősotthonokban bekövetkezett halálesetekért

Az amerikai igazságügyi tárca vizsgálja, hogy ki a felelős a koronavírus miatt idősotthonokban bekövetkezett, tömeges halálesetekért, helyi idő szerint szerdán négy szövetségi államtól is kértek be erre vonatkozó információkat és adatokat.



A minisztérium levelet küldött New York, New Jersey, Pennsylvania és Michigan kormányzóinak annak feltárására, hogy ezek az államok nem sértettek-e szövetségi törvényt azzal, hogy az idősotthonokat kötelezték a kórházból kiadott, de még nem teljesen felgyógyult koronavírusos betegek befogadására.



Közleményében a tárca leszögezte, hogy ezekben az államokban nemcsak kötelezővé tették a Covid-19-es páciensek befogadását, de gyakran még megfelelő vírustesztet sem végeztettek.



Az amerikai idősotthonokban, de elsősorban is ebben a négy tagállamban, tömegesen hunytak el idős emberek idén tavasszal.



A New York államban található idősotthonokban több mint hatezer ember halt meg a koronavírus szövődményeiben. Ez az adat ráadásul nem foglalja magában azoknak az idős embereknek a számát, akiket az otthonokból beszállítottak a kórházba, és ott hunytak el.



Andrew Cuomo, New York kormányzója óriási vitát keltett, amikor egy korábbi rendeletében mentességet adott az idősotthonoknak, azaz megakadályozta, hogy a halálesetekért a hozzátartozók kártérítési pereket indíthassanak.



"Biztosnak kell lennünk abban, hogy az ezen otthonokban élőkkel méltóságteljesen, tisztelettel bántak, és nem tették ki őket felesleges kockázatoknak" - fogalmazott Eric Dreiband, a tárca miniszterhelyettese.



Amennyiben a minisztérium megállapítja az adott állam vezetésének felelősségét, a szövetségi kormány büntetőeljárást indít.



Cuomo már korábban visszautasított mindennemű bírálatot ezzel kapcsolatban, azt állítva, hogy ezek politikai indíttatásúak. Két másik kormányzó - a michigani Gretchen Whitmer, valamint a New Jersey-i Phil Murphy - szerdán szóvivője révén szintén azt tudatta, hogy a döntés hátterében szerintük politikai megfontolások húzódnak.