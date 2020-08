USA-választás

Trump erősítést küld Wisconsinba

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy erősítést küld a wisconsini Kenosha városba, Tony Evers, a tagállam kormányzója pedig közölte, 500 főre növeli a Nemzeti Gárda városba rendelt létszámát.



Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be döntését, hangsúlyozva: "Nem tűrjük a fosztogatásokat, a bűnös gyújtogatásokat, az erőszakot és az anarchiát az amerikai utcákon". Az elnök leszögezte, hogy helyre kell állítani a törvényességet és a rendet a 170 ezer lakost számláló városban.



Trump közölte, hogy munkatársai telefonon egyeztettek Wisconsin demokrata párti kormányzójával, aki elfogadta a felajánlott szövetségi segítséget. Ennek értelmében az elnök a Nemzeti Gárdát és a szövetségi rendőrség egységeit irányítja a Michigan-tó délnyugati partján fekvő Kenoshába.



Tony Evers kormányzó közleményben tudatta, hogy felhatalmazást adott a wisconsini Nemzeti Gárda létszámának 500 főre növelésére is. A gárdisták a város rendfenntartó erőit segítik majd. Ez a segítség a közlemény szerint az infrastruktúra és a kulturális intézmények védelmét jelenti majd.



A Chicago és Milwaukee között fekvő Kenoshában vasárnap törtek ki a zavargások, miután két rendőr egyelőre tisztázatlan körülmények között hátba lőtte a 29 éves afroamerikai Jacob Blake-et. A férfit megoperálták, és az állapota az orvosi jelentés szerint stabil. Családtagjai szerint deréktól lefelé megbénult, de az orvosok reményüket fejezték ki, hogy állapota még javulhat.



A városban már vasárnap éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el, és Tony Evers kivezényelte a Nemzeti Gárdát is, eleinte csak száz fővel. A zavargások azonban nem csillapodtak, a város napok óta csaknem teljes egészében lángokban áll. Lakóépületeket, boltokat, egy autóüzlet valamennyi gépkocsiját felgyújtották, leégett az üzleti negyed. Szerdára virradóra a tüntetők egymást kezdték lőni, ketten meghaltak, egy embert pedig kórházban ápolnak. A rendőrség szerdán bejelentette, hogy még kedden éjjel a szomszédos Illinois államban letartóztatták a feltételezett elkövetőt, egy 17 éves fiatalt, aki ellen várhatóan gyilkosság miatt emelnek majd vádat.



Clyde McLemore, a Black Lives Matter (BLM, Fekete életek számítanak) mozgalom helyi vezetője még kedden újságíróknak azt mondta: a demonstrációt addig folytatják, amíg a rendőröket bíróság elé nem állítják.



A kenoshai zavargások nyomán feléledtek a tüntetések Wisconsin több városában, Minneapolisban, New Yorkban és a szövetségi fővárosban, Washingtonban is. Ez utóbbiban a BLM aktivistái - köztük sok fehér amerikai - végig vonultak a belvároson, majd egy étteremben a vendégeket kezdték erőszakosan zaklatni. Azt követelték, hogy öklüket magasba emelve fejezzék ki szolidaritásukat a Fekete életek számítanak mozgalommal, mert - mint skandálták - "a fehér hallgatás erőszak". Egy nőt, aki nem volt hajlandó engedelmeskedni nekik, sarokba szorítva próbáltak megfélemlíteni.