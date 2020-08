Koronavírus-járvány

A várható szabálysértések miatt betiltottak több tüntetést Berlinben

Az oltásellenes, az új típusú koronavírus létezését tagadó, ezoterikus eszmékben hívő és összeesküvés-elméleteket osztó csoportosulásokat összefogó mozgalom körében a tiltás hatására elterjedtek ellenállásra szólító felhívások.

A várható szabálysértések miatt nem engedélyezik a koronavírus-járvány megfékezésére tett intézkedések ellen a hét végére szervezett tömegtüntetéseket Berlinben - jelentette be szerdán a német főváros vezetése.



A Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a demonstrációkat szervező Querdenken 711 mozgalom vezetője, Michael Ballweg informatikai vállalkozó közölte, hogy bírósághoz fordul a tiltás miatt, akár az alkotmánybírósághoz is elmegy, és biztos abban, hogy megtartják valamennyi tervezett megmozdulást.



Az RBB összeállítása alapján az egyebek mellett oltásellenes, az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) létezését tagadó, ezoterikus eszmékben hívő és összeesküvés-elméleteket osztó csoportosulásokat összefogó mozgalom körében a tiltás hatására elterjedtek ellenállásra szólító felhívások. A Telegram azonnali üzenetküldő alkalmazáson terjesztett szövegek szerint a hatóságok elfogadhatatlan lépése miatt az erőszak, és akár a fegyverhasználat is indokolt.



A többi között hozzátették, hogy részvételre bíztat a Német Nemzeti-demokrata Párt (NPD) is.



Andreas Geisel berlini belügyi szenátor - a tartományi rangú főváros kormányának közrenddel kapcsolatos ügyekért felelős tagja - a döntést indokolva felidézte, hogy a mozgalom legutóbbi, augusztus 1-jén tartott tüntetésein a résztvevők és a szervezők "teljesen tudatosan megszegték a szabályokat, amelyeket előzőleg a rendőrséggel egyeztetve elfogadtak". A szabályok közé tartoznak az alapvető fertőzéshigiéniai előírások, a maszkviselés és a legkevesebb másfél méteres távolság megtartása egymástól. Ez a magatartás elfogadhatatlan, "az állam nem hagyja az orránál fogva vezetni magát" - mondta a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa.

Hozzátette, hogy nem a gyülekezési szabadság ellen, hanem a fertőzésvédelem mellett foglaltak állást döntésükkel. Választani kellett a gyülekezési szabadság alapjoga és az élet sérthetetlensége mellett, és "az életet választottuk" - mondta a belügyi szenátor.



A városvezetés döntését üdvözölték ellenzéki pártok is, köztük a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) és a jobbközép Kereszténydemokrata Unió (CDU). Az ugyancsak ellenzéki, a CDU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) berlini vezetői élesen bírálták a tüntetések betiltását. A szenátus - a berlini tartományi kormány - "megtiporja az alapjogokat", de "ezt nem hagyjuk annyiban" - nyilatkozott az ugyancsak a világjárvány megfékezését célzó erőfeszítések ellen szervezett mozgalom támogatói között számon tartott AfD berlini szervezetének vezetője, Nicolaus Fest.



Németországban a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) szerdai összesítése szerint az utóbbi 24 órában 1576 teszttel igazolt SARS-Cov-2-fertőzést regisztráltak. Ez ugyan csökkenés az utóbbi hetek csúcsértékéhez, a szombati 2034-hez viszonyítva, de nagymértékű emelkedés a május elejétől július végéig tartó időszakhoz képest, amikor naponta rendre ezernél kevesebb új fertőzést jegyeztek fel.



A szövetségi kormány szerint mindent meg kell tenni, hogy még a légúti fertőzések szezonjának őszi kezdete előtt ismét a néhány százas szintre süllyedjen a naponta regisztrált új esetek száma - derül ki egy szerdán kiszivárogtatott feljegyzésből, amely Helge Braun kancellárminiszter és a tartományi kormányok illetékeseinek egyeztetéséről készült. A megbeszélésen Angela Merkel kancellár és a tartományi kormányfők csütörtöki videokonferenciáját készítették elő. A konferencián várhatóan újabb járványügyi intézkedésekről állapodnak meg.



Az RKI kimutatása szerint a szerdai új esetekkel együtt a járvány kezdete óta 236 429 SARS-Cov-2-fertőzést regisztráltak Németországban. A fertőzés okozta betegséggel (COVID-19) összefüggésbe hozott halálesetek száma egy nap alatt hárommal nőtt, 9280-ra. A fertőzöttek túlnyomó többsége legyőzte a vírust, az aktív esetek számát 16 ezer körülire becsülik.