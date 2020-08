Koronavírus-járvány

Válságos állapotban van, lélegeztetőgépre került Julija Timosenko

Koronavírus-fertőzés miatt lélegeztetőgépre került Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök – számolt be az Euronews.



Timosenko sajtófőnöke vasárnap megerősítette, hogy a Batykivcsina párt vezetőjét Covid 19-cel diagnosztizálták, és a betegség ledöntötte a lábáról. A lánya és a sógora is elkapta a vírust. Az ukrán BBC szerint a politikus állapota válságos, a hőmérséklete nem csökken harminckilenc fok alá. Lányánál és vejénél a betegség enyhe lefolyású.



Timosenko a narancsos forradalom egyik vezéralakja volt, 2005-ben lett miniszterelnök, utána az elnöki székért folytatott versenyben alulmaradt Viktor Janukoviccsal szemben. Janukovics alatt korrupciós vádakkal börtönbe került, de annak bukása után kiszabadult, két elnökválasztáson is elindult, de először Petro Porosenko, másodszor Volodimir Zelenszkij előzte meg.