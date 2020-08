USA

Lövöldözés tört ki a tüntetők között Wisconsinban

A zavargások vasárnap este kezdődtek, miután a városban két rendőr egyelőre tisztázatlan körülmények között többször hátba lőtt egy afroamerikai férfit. 2020.08.26

Lövöldözés tört ki a wisconsini Kenoshában tüntető tömegben szerdán, három embert meglőttek, egy közülük meghalt - jelentették helyi médiaforrások a város hatóságaira hivatkozva.



A történteket rögzítő felvételek a közösségi médiára is felkerültek, ezeken az látható, amint a lövöldözés után az emberek rárontanak egy puskával hadonászó férfira, míg a háttérben további fegyverropogás hallható.



A zavargások vasárnap este kezdődtek, miután a városban két rendőr egyelőre tisztázatlan körülmények között többször hátba lőtte a 29 éves afroamerikai Jacob Blake-et. A férfit még vasárnap megoperálták, a kórház jelentése szerint állapota stabil, azonban nem tudni, hogy képes lesz-e járni. Kenoshában vasárnaptól éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el és Tony Evers, Wisconsin állam demokrata párti kormányzója a városba vezényelte a Nemzeti Gárdát is. A Black Lives Matter (A fekete életek is számítanak) mozgalom helyi vezetője, Clyde McLemore kedden újságíróknak azt mondta: a demonstrációt addig folytatják, amíg a rendőröket bíróság elé nem állítják.



Blake édesanyja arra kérte a tüntetőket, hogy tartózkodjanak az erőszaktól.



Kedden ismét tüntettek a portlandi polgármesteri hivatal épülete előtt, a helyi rendőrség Twitteren zavargásnak minősítette a demonstrációkat, és nem zárta ki a könnygáz bevetését sem.



Az Oregonian című újság szerint mintegy 200 ember gyűlt össze a téren, néhányan közülük ablakokat zúztak be. A hatóságok több tüntetőt letartóztattak.



Donald Trump amerikai elnök júliusban szövetségi rendfenntartó erőket vezényelt Portlandbe, hogy véget vessenek a gyakran erőszakba torkolló demonstrációknak.



Pénteken Trump őrültségnek nevezte a megmozdulásokat, és azzal vádolta a demokrata párti vezetőket, hogy az általuk vezetett városokban hagyták elharapózni a káoszt.



A rendőri erőszak és a rasszizmus elleni tüntetések azt követően indultak el az Egyesült Államokban, hogy májusban Minneapolisban rendőri erőszak áldozata lett egy George Floyd nevű afroamerikai férfi. Floydot négy rendőr igazoltatás közben a földre teperte és egyikük percekig térdelt a nyakán, annak ellenére, hogy a férfi többször jelezte: nem kap levegőt. Floydot kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni.