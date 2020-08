Vacsorázó nőt vettek körbe a tüntetők, és ordítva követelték, hogy emelje fel ő is az öklét - videó

Megdöbbentő felvétel került fel nemrégen a Twitterre, melyet már most csaknem 8 millióan láttak. A felvételen látható, ahogy egy washingtoni Black Lives Matter tüntetésen a demonstrálók körbevesznek egy vacsorázó nőt, és azt követelik tőle, hogy emelje fel ő is az öklét, mert "a fehér hallgatás erőszak".



A felvételt a Washington Post újságírója tette közzé.



Mint kiderült, a nő, akire rákiabáltak, Lauren B. Victor várostervező, aki maga is a BLM-mozgalom támogatója. A nő az eset után azt mondta, úgy érezte, támadás alatt van, és hogy valami nincs rendjén azzal, hogy kényszerítik a támogatás kinyilatkoztatására, ugyanakkor nem tartott attól, hogy bántani fogják.



A felvételt sokan elítélően kommentálták, mondván "ezt nem kéne", "ez nem jó".



A tüntetést egyébként egy fiatal fekete nő szervezte, aki felszólította a fehéreket, hogy lépjenek előre.

1) In a scene that played out several times Monday, a Black Lives Matter protest that began in Columbia Heights confronted White diners outside D.C. restaurants, chanting "White silence is violence!" and demanding White diners show their solidarity. #DCProtests pic.twitter.com/fJbPM76vb0