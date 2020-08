Járvány

A brazil elnök második fia is koronavírusos lett, ő az ötödik fertőzött a családban

A brazil államfő második fia, Flavio Bolsonaro szenátor is elkapta a koronavírust, ő a Bolsonaro család immár ötödik tagja, aki fertőzött lett - idézte a helyi média kedden a szenátor szóvivőjét.



Flavio Bolsonaro koronavírus-tesztje pozitív lett, de egyelőre tünetmentes.



Jair Bolsonaro államfőnél július 7-én diagnosztizálták a fertőzést. Az elnöki palotában töltött karanténból csak július 25-én tért vissza. Később kiderült, hogy felesége, Michelle Bolsonaro és másik fia, Jair Renan tesztje is pozitív lett (az elnöknek öt gyereke van). Az államfő 80 éves anyósa augusztus elején halt bele a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe.



A világ országai közül Brazíliát érinti a legsúlyosabban a világjárvány az Egyesült Államok után. Az azonosított fertőzöttek száma megközelíti a 3,67 milliót, és 116 580-an haltak bele a vírus okozta kórba. Az egészségügyi minisztérium keddi tájékoztatása szerint az elmúlt napon 1271 ember halt bele a kórba, és 47 134 új fertőzöttet regisztráltak.



Jair Bolsonaro ennek ellenére hónapokig megkérdőjelezte a járvány súlyosságát, "kisebb influenzának" nevezve a betegséget, és a gazdaság újraindítását szorgalmazta a szövetségi tagállamok kormányai által életbe léptetett, a járvány megfékezését szolgáló kijárási korlátozásokkal szemben. Az elnök gyógyulása után körbejárta az országot tömegrendezvényeket tartva, sokszor elvegyült a tömegben, kezet rázott a résztvevőkkel.



Flavio Bolsonaro szóvivője szerint a szenátor is hidroxiklorokint és azitromicint szed. Édesapja részben ezeknek a gyógyszereknek tulajdonította azt, hogy könnyen viselte a fertőzést, jóllehet a szakértők szerint kevés bizonyíték van arra, hogy ezek a készítmények valóban hatékonyak a koronavírus-fertőzés ellen.