Baleset

Kéztöréssel szállították kórházba a cseh elnököt

Kéztöréssel szállították kórházba Milos Zeman cseh elnököt - közölte szerdára virradóra Jirí Ovcácek elnöki szóvivő a Twitteren. Zemant a prágai központi katonai kórházba szállították, ahol altatásban műtik.



A CTK hírügynökség ismertetése szerint a 75 éves államfő régóta neuropátiában szenved, a betegség mindkét lábát érinti, ezért csak sétapálcára támaszkodva járhat. Zeman azonban a kedd esti híradó megtekintése után megpróbált egyedül felállni a karosszékéből, bot és testőrök segítsége nélkül, de elesett, és eltörte a jobb kezét.



"Zeman elutasította a sétapálca használatát és a testőrök segítségét. Azt mondta, hogy némi távolságot egyedül is meg tud tenni, de nem kellett volna ezt csinálnia" - mondta Ovcácek a CTK-nak.



A 2013 óta hivatalban lévő Zeman - aki 1988 és 2002 között miniszterelnök is volt - neuropátián kívül kettes típusú cukorbetegségben is szenved. Tavaly októberben több napot töltött kórházban.