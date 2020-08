Járvány

Több ezer ember koronavírus-tesztje lett tévesen pozitív Svédországban

A kínai BGI Csoport gyártotta kereskedelmi gyorstesztek elsősorban azoknál mutattak pozitív eredményt, akik enyhe, a koronavírusra is jellemző tüneteket produkáltak.

Svédországban 3700 ember koronavírusteszt-eredménye lett tévesen pozitív, a hiba kis mértékben megjelent az ország járványügyi statisztikájában is - jelentette be kedden a skandináv ország egészségügyi hatósága.



A tájékoztatás szerint a kínai BGI Csoport gyártotta kereskedelmi gyorstesztek elsősorban azoknál mutattak pozitív eredményt, akik enyhe, a koronavírusra is jellemző tüneteket produkáltak. Laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a tesztek nem tudnak különbséget tenni alacsony víruskoncentrációjú minták és vírust nem tartalmazó minták között.



Az országban a keddi adatok szerint mintegy 86 900 igazolt fertőzöttről tudnak, a vírus okozta Covid-19 betegségbe 5814-en haltak bele.



Karin Tegmark Wisell, a svéd közegészségügyi hatóság mikrobiológiai csoportjának vezetője hozzátette, a kínai vállalat több más országba is szállított a tesztekből.



A cég egyike azon kínai vállalatoknak, amelyet Washington korábban feketelistára tett, mert azzal gyanúsítja, hogy részt vesz Pekingnek az ujgur kisebbségekkel szembeni jogsértő bánásmódjában. A járvány kitörése után az Egyesült Államok és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mindazonáltal jóváhagyta az általuk gyártott tesztek engedélyezését vészhelyzet esetén.