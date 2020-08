Fehérorosz elnökválasztás

Cihanouszkaja: készek vagyunk tárgyalni, de a küzdelmet nem adjuk fel

Az ellenzék kész tárgyalni, azonban a küzdelmet nem adja fel - hangsúlyozta Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető az Európai Parlament (EP) külügyi bizottságának keddi rendkívüli ülésén.



A Litvániában tartózkodó Cihanouszkaja videokapcsolaton keresztül elmondta, hogy országában demokratikus forradalom zajlik, amelynek célja, hogy tisztességes, szabad választásra kerüljön sor és a polgárok addig fognak tiltakozni, amíg ezt el nem érik.



"A megmozdulás sem nem oroszellenes, sem nem oroszbarát. Az Európai Unióval kapcsolatban is semleges álláspontot képvisel, és geopolitikai manőverről sincs szó. Egyszerűen csak szabadon szeretnénk dönteni az országunk jövőjéről" - szögezte le. Hozzátette, hogy a fehérorosz nemzet önrendelkezési jogot és méltóságot kíván magának.



Az elnökválasztás ellenzéki jelöltje elmondta továbbá, hogy nemzetközi szervezetek bevonásával hajlandók tárgyalni a fehérorosz hatóságokkal, és a politikai megfélemlítés hatására sem hátrálnak meg.



Helga Schmid, az unió külügyi szolgálatának főtitkára, közölte, hogy az EU nemsokára befejezi a tüntetések elnyomásáért felelősök elleni szankciók előkészítését, amelyek a fehérorosz népre semmiképpen nem lesznek negatív hatással.



Azt is elmondta, hogy pénteken az EU küldöttsége Bécsbe utazik, hogy tárgyaljon az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőivel arról, milyen szerepet játszhat nemzetközi szervezet, a fehérorosz felek közötti párbeszédben.



Fehéroroszországban tüntetések zajlanak az augusztus 9-i elnökválasztás óta, amelyen az országot 26 éve irányító oroszbarát Aljakszandr Lukasenka megszerezte sorban a hatodik államfői mandátumát. Lukasenka a hivatalos adatok szerint a szavaztok 80 százalékával győzött az elnökválasztáson. Az ellenzék szerint a minszki vezetés elcsalta a választást, és Európai Unió sem ismeri el a voksoláson született eredményt. Múlt heti rendkívüli ülésükön, az EU tagországok vezetői megállapodtak, hogy uniós szankciókat vezetnek be a választási csalásért és a tüntetők elleni erőszakért felelős személyek ellen.