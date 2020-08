ENSZ-Szerbia-Bosznia-Hercegovina

Megkezdődött Ratko Mladic fellebbviteli perének tárgyalása Hágában

Megkezdte az első fokon életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Ratko Mladic egykori boszniai szerb hadseregparancsnok fellebbviteli perének tárgyalását kedden az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa.



Prisca Nyambe, a koronavírus-járvány miatt videokapcsolaton keresztül közvetített tárgyaláson elnöklő bíró elmondta, hogy Mladic kilenc ponton támadta meg a korábbi ítéletet, az ügyészség szerint azonban a fellebbviteli kérelmét teljes mértékben el kell utasítani.



A népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt 2017-ben elítélt Mladic 2018 márciusában fellebbezést nyújtott be, az idei év márciusára ütemezett perét ugyanakkor el kellett halasztani, egyrészt mivel a "Balkán mészárosának" is nevezett férfi műtéten esett át, másrészt a járványhelyzet miatt.



Védői szerint Mladic rossz egészségügyi és hanyatló mentális állapota miatt még nem áll készen a per folytatására. Fia, Darko Mladic pedig kijelentette, hogy apja "gyenge, és emlékezete is többször megcsalja", így nem tud teljes mértékben a bíróság rendelkezésére állni.



Ratko Mladicot az ellene felhozott tizenegy vádpontból tízben találta 2017-ben bűnösnek a bíróság. Az ítélet szerint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények - gyilkosság, deportálás, kényszerkitelepítés, üldözés, túszejtés - mellett a srebrenicai népirtásért is felelős, amelyben a boszniai szerb erők mintegy nyolcezer boszniai férfit és fiút gyilkoltak meg. Az ügyészség Mladic bűnösnek nyilvánítását kéri a tizenegyedik vádpontban is, mivel azzal vádolják a hadseregparancsnokot, hogy felelős volt horvátok és bosnyákok kiirtásáért öt további boszniai megyében.



A 16 év bujkálás után, 2011-ben letartóztatott Mladic szerdán felszólal a tervek szerint. A végső ítéletet még idén kihirdethetik.