Koronavírus-járvány

Kevesebb új fertőzöttet azonosítottak Horvátországban és Szlovéniában

Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az előző nap azonosított koronavírusfertőzöttek száma - derült ki a válságstábok hétfői jelentéséből. Előbbi országot több tízezer külföldi turista hagyta el a hétvégén, miután országaik szigorításokat vezettek be Horvátországgal szemben az elmúlt napok rekordmennyiségű megbetegedése miatt.



A horvát válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 136-tal nőtt a koronavírusos esetek száma, és elérte a 8312-öt. Vasárnap még 275 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Két új haláleset is történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 173-ra nőtt. A betegek közül 163-an vannak kórházban, közülük tizenketten lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 2213, a legmagasabb a járvány kezdete óta.



A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 38, utóbbiban 77 embernél mutatták ki a koronavírust. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus állítólag a tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők.



A válságstáb már korábban elrendelte, hogy az éjszakai szórakozóhelyek és bárok csak éjfélig tarthatnak nyitva. Hétfőtől pedig Split-Dalmát megyére vezetett be szigorításokat. A vendéglátó egységek csak a kerthelyiségeikben vagy teraszokon szolgálhatják ki a vendégeket. Az esküvőkön és temetéseken legfeljebb ötven, más magánjellegű összejöveteleken pedig legfeljebb húsz ember vehet részt.



A napi adatokat mutató horvát e-Visitor rendszer alapján augusztusban 2,3 millió turista 17,6 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban, a tavalyi szinthez képest valamivel több mint 30 százalékos a csökkentés.

A legtöbb turista a múlt héten hagyta el az országot, miután több környező ország is szigorításokat vezetett be Horvátországgal szemben a fertőzés terjedése miatt. Ausztria, Olaszország és Nagy-Britannia negatív koronavírus-tesztet kér a hazaérkezőktől, Szlovénia két hét kötelező karantént rendelt el az onnét érkezők számára, amely nem váltható ki negatív PCR-teszttel, Németország pedig két tengerparti megyére adott ki utazási figyelmeztetést.



Az új szigorítások miatt csak a hétvégén 120 ezer külföldi turista hagyta el az országot, jelenleg 640 ezren tartózkodnak Horvátországban, a legtöbben a németek vannak 150 ezren, őket a lengyelek követik 70 ezren, a szlovének 65 ezren, a csehek 40 ezren, a magyarok 29 ezren és az osztrákok mindössze 12 ezren.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint vasárnap mindössze 14-el, 2665-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, de kevesebb tesztet is végeztek a hétvégén az egészségügyi hatóságok. Két új haláleset történt, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 133-ra emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 17-en vannak kórházban és senkit nem ápolnak intenzív osztályon. Hétfőtől várhatóan nőni fog a fertőzöttek száma, miután több ezer turista tér haza horvátországi nyaralásáról az új szigorítások miatt.



Jelko Kacin szlovén kormányszóvivő a Reporter című hírportálnak adott interjújában hétfőn élesen bírálta a horvát kormány döntését, miszerint nem korlátozta az éjszakai szórakozóhelyek működését. Mint mondta, nem tudja ez a turisztikai szezon miatt volt-e olyan fontos Zágráb számára, vagy néhány befolyásos tulajdonos szeretett volna extraprofitra szert tenni. Hozzátette: a Szlovéniába behurcolt fertőzések többsége Horvátországból származik, és a kór a fiatalok körében terjed.



Szavai szerint ő nem akar semmi rosszat Horvátországnak, de az komoly veszélyt jelent más EU-tagállamok számára, a Horvátországot felkereső nagyszámú szlovén turista miatt pedig főleg Szlovénia számára.



"Ha Horvátország nem tesz valamit azért, hogy javítson a járványhelyzetén, senki más nem tud neki segíteni ebben" - hangsúlyozta.



Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett, fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.