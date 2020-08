Koronavírus-járvány

Ursula von der Leyen további magyarázatot vár az ír uniós biztostól a járványügyi előírások megsértése miatt

Az Európai Bizottság elnöke további magyarázatot vár Phil Hogan ír uniós biztostól a járványügyi előírások megsértése miatt - közölte Dana Spinant illetékes szóvivő a brüsszeli testület hétfői sajtótájékoztatóján.



Hogan vasárnap közétett közleményében bocsánatot kért azért, mert augusztus 17-én részt vett az ír parlament golfegyesületének vacsorarendezvényén, amely nem felelt meg az egészségügyi előírásoknak, továbbá közfelháborodást is keltett országában.



Az uniós szóvivő elmondása szerint a kereskedelemért felelős ír biztos részletes jelentésben számolt be vasárnap a bizottság elnökének a szóban forgó rendezvényről, valamint arról is, hogy miért lépett be olyan írországi területre, amely helyi, a vírus terjedésnek megelőzését szolgáló vesztegzár alatt volt.



A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy az uniós biztost múlt hétfőn a rendőrség azért állította meg, mivel mobiltelefon beszélgetett vezetés közben az írországi Galway felé, útban a golfeseményre.



"Von der Leyen elnök elbírálása ezeken a részletek múlik, mert azok ismerete nélkül nem hozhat döntést, egy ilyen nagy horderejű üggyel kapcsolatban" - mondta a szóvivő. Hozzátette, hogy Hogan azért állt meg a vesztegzár alatt lévő Kildare megyében lévő lakásánál útban az eseményre, hogy magához vegye munkájához szükséges dokumentumait.



"Ebből a szempontból a biztos nem szegett meg járványügyi előírásokat" - húzta alá a szóvivő. Micheal Martin kormányfő vasárnap bejelentette, hogy a botrány miatt összehívják az ír törvényhozást és sürgette Hogant, hogy fontolja meg a lemondást. A biztos környezetéből azonban olyan nyilatkozatok hangzottak el, hogy nem kíván tisztségétől megválni.



Múlt pénteken Dara Calleary ír mezőgazdasági miniszter már beadta lemondását, mert részt vett a mintegy nyolcvan fős rendezvényen. Az ír kabinet csütörtökön fogadott el új korlátozó intézkedéseket, miszerint az esküvőket, istentiszteleteket és egyes kulturális eseményeket leszámítva, legfeljebb hat főben maximalizálták a beltéri rendezvények résztvevőinek számát.



Az ír kormányt is sokan bírálják az általuk rosszul kommunikált, és ellentmondásosnak tartott új intézkedések miatt. Az országból eddig 27 969 fertőzöttet és 1777 halálesetet jelentettek, a Johns Hopkins egyetem hétfői statisztikái szerint.