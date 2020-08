Orosz ellenzéki

Omszki kórház: nem igazolódott be Navalnijnál a mérgezés gyanúja

Munkatársai és hozzátartozói viszont úgy gondolják, hogy az orvosok csak azért tartották a kórházban az orosz ellenzékit, hogy a méreg kiürüljön a szervezetéből. 2020.08.24 12:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem igazolódott be a mérgezés gyanúja Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusnál - jelentette ki Anatolij Kalinyicsenko, a beteget ellátó omszki első mentőkórház helyettes főorvosa hétfői sajtótájékoztatóján.



Beszámolója szerint a mentőben is felmerül a mérgezés gyanúja, ezért Navalnijt azonnal a toxikológiára szállították be.



"Ha bármivel is megerősített mérgezést találtunk volna, sokkal könnyebb lett volna nekünk. De két laboratóriumból kaptunk végleges választ arról, hogy méregnek vagy méreghatás termékének tekinthető vegyi-toxikológiai anyagot nem találtak" - mondta Kalinyicsenko.



Navalnij csütörtökön lett rosszul a Tomszk-Moszkva repülőjáraton, ami miatt a gép egészségügyi kényszerleszállást hajtott végre Omszkban. A politikus kómába esett, géppel lélegeztették. Munkatársai és hozzátartozói szerint megmérgezték, és az orvosok csak azért tartották a kórházban, hogy a méreg kiürüljön a szervezetéből.



Az omszki orvosok ezzel szemben pénteken bejelentették, hogy nem találtak sem méreganyagot, sem méregnyomot a politikus szervezetében. Az átaluk legvalószínűbbnek tartott diagnózis szerint megbomlott a szénhidrát-egyensúlya, anyagcserezavar lépett fel nála, amelyet a vércukorszint hirtelen zuhanása váltott ki.



Az orosz ellenzéki politikust szombaton Berlinbe szállították kórházi kezelésre.



Kalinyicsenko doktor hétfőn Omszkban elmondta, hogy a közösségi médiában a családjával együtt többtucatnyi fizikai fenyegetést kapott, amíg Navalnij a kórházban volt.



"De ez természetesen semmire nem volt hatással. Isten legyen ezeknek az embereknek a bírája. Mi egy embert gyógyítottunk. Ő ebben ártatlan volt" - nyilatkozott a helyettes főorvos.



A mentőkórház főorvosa, Alekszandr Murahovszkij ezzel szemben azt mondta, hogy személyesen nem kapott fenyegetést. Hozzátette, hogy a hivatalába ugyanakkor több ezer hívás futott be.



Kifogásolta, hogy a Navalnij kezelése alatt a kórház körül összeverődött tömegen olykor még a mentő is nehezen tudott átvergődni. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a mentőben szállított páciensekről felvételeket készítettek.



Hozzátette: nem hallotta, hogy a politikus felesége nyilvánosan köszönetet mondott volna az omszki vagy a Moszkvából átküldött szakembereknek az erőfeszítéseikért.



A főorvos egyébként nem tudta megmondani, hogy kik voltak és mit csináltak a hivatalában azok a civil ruhás emberek, akik a sajtó feltételezése szerint a biztonsági szervektől jöttek.



"Egy pácienst kezeltünk és mentettünk meg. A kezelésére nem volt és nem lehetett ráhatás. Volt egy kezelőorvosa, és minden döntés kollegiálisan született, minden konzíliumban mintegy 10, különböző intézményeket képviselő orvos vett részt" - válaszolta Murahovszkij az azt feszegető kérdésre, hogy az öltönyösök beavatkoztak-e az orvosi szakmunkába.



"Egyetlen diagnózist sem egyeztettünk senkivel sem. Nem volt nyomásgyakorlás" - nyilatkozott Kalinyicsenko.

Dmitrij Peszkovnak, a Kreml szóvivőjének hétfői tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem vett részt a Navalnij Németországba szállítására vonatkozó döntés meghozatalában Mint mondta, ez a kérdés nem tartozik az államfő hatáskörébe.



Elmondása szerint "abszolút orvosi döntésről volt szó, amely a páciens egészségétől függött", és nem volt semmi ok nemzetközi tárgyalásokra. Peszkov méltatta az illetékes orosz hatóságok hatékonyságát az elszállítás hivatalos feltételeinek biztosításában.



A Moszkovszkij Komszomolec című bulvárlap egyébként a hétvégén, belbiztonsági forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Navalnijt az elmúlt napokban megfigyelték a Novoszibirszket és Tomszkot érintő útja során. Követői tisztában voltak vele, hogy hol szállt meg, kivel beszélt, és mit evett. A lap azt állította, hogy ilyen szintű megfigyelés mellett a politikust nem mérgezhették meg a reptéren vagy a gépen.